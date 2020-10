Belen: "Con Stefano ci ho provato fino alla fine, ora c'è un altro uomo"

"Sono molto serena", così Belen Rodriguez si definisce nell'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, dove parla liberamente della fine del matrimonio con Stefano De Martino e conferma la relazione - ufficializzata pochi giorni fa - con Antonino Spinalbanese.

Con il marito (ormai ex a tutti gli effetti) ci ha voluto riprovare fino in fondo: "É lecito che una famiglia, che si è rotta un po' di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello riprovarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare ad andare avanti, bisogna continuare a sognare". E lei lo fa con Antonino, che le sta regalando il sogno di un nuovo amore. Nessun rimpianto, dunque, parola di Belen: "Sto molto bene perché ci ho provato, le risposte de le dà la vita. Quando ci riprovi fino all'ultimo e non ottieni il risultato che avresti voluto trovi pace. Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all'ultimo respiro dà tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta, però ci ho provato".

Belen: "Sono una mamma premurosa"

Sulla rotta della showgirl oggi c'è un altro uomo, ma prima di tutto il figlio Santiago. "Sono una mamma molto premurosa e presente - spiega a Giuseppe Candela - Non sono perfetta ma sono aperta, libera, non sto tutto il giorno addosso a mio figlio a incutere paura. Sono una madre che vuole suo figlio sia libero nelle sue scelte. Per quanto la gente possa riempirsi la bocca io non ho mai avuto una tata e non pubblico tantissimo mio figlio perché a lui non piace". Infine sulle critiche: "Penso che le critiche abbiano rafforzato il mio personaggio. C'è gente che sta con te e chi non sta con te. In fondo anche chi mi ha criticato mi ha aiutato senza volerlo".