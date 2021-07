Elettra Lamborghini è incinta? Il dettaglio nella foto con Afrojack

L'indizio in uno scatto pubblicato sui social: in arrivo il primo figlio per la coppia?

Elettra Lamborghini è incinta? L’interrogativo si diffonde sui social, spinto da una foto che parrebbe far riferimento al dolce dettaglio tenuto ancora segreto dalla cantante.

Terminata da qualche settimana la sua esperienza come opinionista dell’Isola dei Famosi, Lamborghini sta godendo di un periodo di relax a Ibiza insieme al marito Afrojack. "Te amoo te quierooo tequilaa", scrive a corredo di uno scatto che la mostra con il compagno, citando il ritornello del suo ultimo brano ‘Pistolero’ tra i tormentoni di questa calda estate 2021. Poi tra le storie Instagram, ecco l’immagine che indugia sul dettaglio delle loro mani ferme sul ventre di Elettra… Solo uno scatto romantico come un altro o l’indizio che racconta qualcosa in più?

Al momento nessun commento è arrivato per confermare o smentire il sospetto. E a proposito di maternità: "È presto, tempo al tempo", affermava la cantante, ospite di Verissimo, pochi giorni dopo il suo matrimonio con il dj Afrojack. "Sarebbe fantastico: io voglio essere la migliore mamma del mondo, voglio essere presente, prendermene cura io, ma ho anche molta paura, il mondo mi fa paura e poi non è così facile".

Il matrimonio di Elettra Lamborghini e Afrojack

Elettra Lamborghini e Afrojack si sono sposati lo scorso 26 settembre nella incantevole cornice di Villa Balbiano a Como. Cento invitati e tre i cambi d'abito per la giovane sposa che per l’organizzazione della festa si è affidata al famosissimo wedding planner Enzo Miccio. Figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini, nonché nipote dell'imprenditore Ferruccio Lamburghini che fondò la nota casa automobilistica, la cantante ha sposato Nick Van de Wall, in arte Afrojack, disk jockey, produttore discografico e remixer olandese, che nel 2007 ha fondato l'etichetta discografica Wall Recordings. La proposta di nozze è arrivata a Natale dell'anno scorso, con un anello da favola.

"E' la persona più dolce e adorabile che io abbia mai incontrato in vita mia - ha detto Elettra della sua dolce metà - e l'unico uomo che posso chiamare davvero Uomo, tutti i giorni penso a quanto sono fortunata ad aver trovato qualcuno con un cuore grande, che crede ancora nella famiglia ed è così simile a me. La gente dice 'quando trovi la persona giusta lo senti', e io lo sento fin dall'inizio, questo sarà per tutta la vita".