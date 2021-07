Lorella Cuccarini racconta i 30 anni d’amore con Silvio Testi: "Galeotto fu un film. Ci sposammo dopo sei mesi"

in love

Era il 1991 quando Lorella Cuccarini e Silvio Testi (vero cognome, Capitta) decisero di sposarsi in gran segreto, alla presenza di invitati che non sapevano nulla, dopo appena sei mesi dall’inizio di una relazione che oggi la showgirl ripercorre in un’intervista incentrata sulle tappe più importanti della sua vita privata.

Trent’anni dopo, la ballerina si ritrova moglie ancora innamoratissima del marito e premurosa mamma di quattro figli, Sara (nata il 4 agosto 1994), Giovanni (nato il 19 settembre 1996) e i gemelli Chiara e Giorgio (nati il 2 maggio 2000), pronta a raccontare la costruzione di una famiglia fonte di una costante gioia.

“Un matrimonio non è facile da far durare, ma tra alti e bassi ci si può riuscire”, confida Lorella al settimanale Oggi: “Dipende da cura e impegno. Oggi chiunque pensa che tutto debba essere perfetto per sé. Io e Silvio siamo un ‘noi’, imperfetti, ma sempre con una prospettiva a due”.

Lorella Cuccarini e Silvio Testi: storia di un amore lungo 30 anni

Alla base del suo matrimonio lungo trent’anni, Lorella Cuccarini considera fondamentale il rispetto reciproco. “Aggiustare ciascuno le proprie abitudini sue quelle dell’altro, rispettarsi”, dice parlando della quotidianità con il marito Silvio Testi con cui ha affrontato e superato gli alti e i bassi della vita: “I momenti difficili della vita, quando perdi una persona cara o la salute non va. Lì devi ammortizzare i colpi, essere bravi. Noi lo siamo”.

La ballerina e il produttore si sono conosciuti sul lavoro, durante la prima edizione di ‘Fantastico’, ma l’amore è nato molto tempo dopo. All’epoca i due erano entrambi impegnati sentimentalmente con altre persone. Per Lorella, Silvio era un punto di riferimento. “Ci siamo conosciuti amando prima di tutto la nostra passione nel lavoro” ha affermato Lorella, ricordando che solo mesi dopo, incontrandosi ancora ma da single, lei e il futuro marito iniziarono a guardarsi con occhi diversi: “Galeotto fu un film. Uscivamo con amici, a cena, al cinema. Una sera lui propose ‘Sogni’ di Akira Kurosawa e accettai solo io. E così… Di lì a poco mi chiese di sposarlo e non ebbi dubbi. Sapevo che era lui. Le nozze dopo sei mesi, senza aver convissuto: non c’era bisogno di prove, eravamo sicuri”.

E avevano ragione: il 4 agosto 1991 Lorella Cuccarini e Silvio Testi festeggeranno l’anniversario di nozze e nei progetti c’è quello di tornare in Polinesia, meta della loro luna di miele, ma stavolta insieme ai figli.