Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme: ne è certo il settimanale Chi che definisce ufficiale il ritorno di fiamma tra i due ex compagni, genitori di una bambina, e oggi anche colleghi nel talent di Canale 5 Amici.

I due ballerini si erano detti addio nel 2020 dopo tredici anni insieme, quando era nata una forte simpatia tra Francesca e l’allora allievo della scuola Valentin. “Insieme a Jasmine formiamo una famiglia speciale che è rimasta comunque unita nonostante la separazione” scrisse allora Raimondo alla madre di sua figlia con cui è sempre rimasto in ottimi rapporti anche dopo l’addio. Un addio che, però, adesso sembra essere davvero parte del passato.

L’indiscrezione di queste ultime ore secondo cui Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati a vivere insieme segue le voci che già circolavano in merito e che pure le battute di Maria De Filippi avevano contribuito ad alimentare. “Ma quei pedalini te li ha scelti Francesca?” ha chiesto qualche giorno fa curiosa la conduttrice di Amici alla fine di un’esibizione del ballerino che ha tentato di soprassedere sulla domanda imbarazzante circa una vita privata che adesso pare proprio essere allietata dalla novità, per la gioia della figlia e dei tanti che hanno sempre fatto il tifo per la coppia.