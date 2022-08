La moglie di Sylvester Stallone chiede il divorzio: "Ha dissipato il nostro patrimonio"

Un’estate piena di coppie che si dicono addio anche su suolo statunitense. A rompere dopo 25 anni di matrimonio Sylvester Stallone e la moglie Jennifer Flavin.

Il gesto sospetto

A far insospettire i fan era stata la decisione dell’attore di sostituire il mastodontico tatuaggio con il volto della moglie che troneggiava sul suo avambraccio destro con quello del cane di famiglia. Una scelta bizzarra che aveva fatto soffiare i venti di crisi sulla coppia, come riportato dal Daily Mail. Crisi prontamente smentita dall’addetta stampa dell’attore, Michelle Bega, che aveva spiegato alla testata: “Il signor Stallone intendeva aggiornare l’immagine del tatuaggio di sua moglie Jennifer, ma i risultati sono stati insoddisfacenti e, sfortunatamente, irrisolvibili. Il signor Stallone ama la sua famiglia. La famiglia Stallona attualmente girando insieme un reality show che presto debutterà in streaming”, ha aggiunto la donna.

Il tradimento di Sylvester

Una dichiarazione che avrebbe dovuto far tornare il sereno, ma le cose sono andate diversamente. Come riporta la rivista Closer Jennifer Flavin avrebbe chiesto il divorzio all’attore qualche giorno fa, dopo 25 anni di matrimonio. Tutta colpa di un tradimento di Stallone. No l’attore non ha tradito la moglie con un’altra donna, bensì le ha nascosto lo stato dei beni coniugali. Secondo i documenti del tribunale riportati da Page Six Stallone: “Si è impegnato nella dissipazione intenzionale, nell’esaurimento e nello spreco dei beni coniugali, cosa che ha avuto un impatto economico negativo sul patrimonio coniugale”. Sembra infatti che l’attore adesso dovrà vendere i suoi beni per sostenere le spese durante l’iter del divorzio.

La storia con Jennifer Flavin

Stallone e la Flavin erano convolati a nozze nel 1997, anche se la loro frequentazione era cominciata quasi dieci anni prima, nel 1988, poco dopo la fine del secondo matrimonio di Stallone con Brigitte Nielsen. L’amore è sbocciato solo nel 1995, coronato dal matrimonio qualche anno dopo e dalla nascita delle tre figlie Sophia, 25 anni, Sistina, 24, e Scarlet, 20.