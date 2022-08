Anna Pettinelli rifatta? Lei replica e pubblica le foto

Anna Pettinelli contro gli hater. La speaker non ci sta e sbotta dopo le numerose critiche ricevute nelle ultime ore. La conduttrice radiofonica è stata infatti accusata di ritoccare eccessivamente le foto che pubblica su Instagram. Per placare le polemiche la 65enne ha condiviso un collage con due sue foto a confronto: una di quando aveva 25 anni, e l’altra attuale. Anna senza timore mostra tutti i cambiamenti del tempo, dimostrando ai leoni da tastiera come le sue labbra ed il naso siano stati sempre così, senza alcun intervento di chirurgia.

Lo sfogo di Anna Pettinelli su Instagram

La donna ha corredato l’immagine da una lunga didascalia in cui si sfoga: “Eccomi qui: ora e 40 anni fa. Ho pensato di dare soddisfazione a haters e criticoni per farli sentire un momento importanti e dare un consiglio visto che da giorni rompete le pal*e con le dimensioni della mia bocca che come vedete, a parte un normale ingrandimento portato dall’età, è rimasta la stessa. Non smetterete, lo so è nella vostra perversa natura, ma anche voi avete diritto a vivere”.

La Pettinelli continua nello sfogo ammettendo candidamente di far talvolta ricorso ai filtri, non temendo tuttavia l’impatto della realtà: “Detto ciò, è vero che la gente con il Photoshop si toglie taglie, affetta fianchi, pialla rughe e cellulite, aumenta seni, ma che male c’è a voler sembrare, almeno in foto, più carine? Voi pubblichereste foto in cui siete venuti male? No. Allora usate i filtri come tutti. Io per esempio uso Facetune per fare la pelle più liscia. Usatelo anche voi, nella versione base è gratuito, ma ricordatevi c’è sempre la prova dal vivo e li, incontrandoci, vedremo chi sta meglio. Voi o io. Rilassatevi e ritoccatevi senza pietà”. Un’espolosione che ha immediatamente raccolto il plauso di tanti, soprattutto volti televisivi. Da Tina Cipollari ad Andrea Delogu, in molti nei commenti, specie donne, hanno convenuto con le argomentazioni snocciolate dalla Pettinelli.

Il post di Anna Pettinelli