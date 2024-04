Giucas Casella: "Ho avuto una relazione con Tina Cipollari. Siamo andati alla Maldive"

Giucas Casella e Tina Cipollari. La coppia che non ti aspetti e che invece a Nuovo tv Casella ha rivelato essere stata reale. L'illusionista ha raccontato di aver avuto un legame con il notissimo volto di Canale 5 molti anni fa. I due si sarebbero frequentati per qualche mese, secondo quanto racconta Giucas, prima che Tina incontrasse Kikò Nalli, il padre dei suoi figli.

"Tra me e lei è durata qualche mese, anche se saranno passati vent’anni - ha spiegato Giucas -. Poi abbiamo saputo trasformare l’amore in una bellissima amicizia. Quando ci siamo innamorati eravamo single e abbiamo condiviso momenti bellissimi. Siamo anche stati in vacanza a Cefalù. Poi siamo stati insieme alle Maldive e ricordo una scena bellissima in cui usciva dall’acqua. Sono felice che lei non abbia smentito, di lei posso solo dire cose belle. Per me Tina è una donna straordinaria, arguta e intelligente, cui auguro il meglio".

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello, Giucas Casella si è più volte pavoneggiato parlando delle sue conquiste sentimentali e proprio nella casa aveva già parlato di Cipollari mentre si confrontava con Patrizia De Blanck. I tre, Giucas Patrizia e Tina, hanno partecipato nel 2004 al reality "Il ristorante", andato in onda su Rai1 e condotto da Antonella Clerici, e in quell'occasione la contessa sarebbe stata gelosa dell'opinionista. "Poi tu eri gelosa di Tina Cipollari. Sì perché io mi frequentavo con lei e tu eri gelosissima", disse durante il Gf l'illusionista.