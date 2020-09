Temptation Island 2020, chi sono Anna e Gennaro: lavoro, età e presentazione

Anna e Gennaro sono una delle coppie protagoniste di Temptation Island 2020, il reality delle tentazioni condotto da Alessia Marcuzzi in onda a partire da mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5.

Chi sono Anna e Gennaro: lavoro e storia d'amore

Gennaro Mauro ha 31 anni e viene da Torre Annunziata, in provincia di Napoli; laureato in Optometria all'Università Federico II di Napoli, al momento lavora nel negozio di ottica di famiglia, insieme alle sue sorelle. Anna Ascione ha 26 anni, è di Torre del Greco ed è laureata in Economia alla Federico II di Napoli. Durante gli studi, Anna ha ricoperto diversi ruoli nell'amministrazione della ‘Oceanis srl', società che si occupa di sicurezza in mare. I due fanno coppia da sei anni e a scrivere al programma è stata lei “per dare una svolta alla relazione”.

Chi sono Anna e Gennaro: i problemi della coppia

“Ciao sono Anna, ho 26 anni e sono fidanzata con Gennaro da 6. Ho deciso di scrivere a Temptation Island perché dopo vari tira e molla penso sia arrivato il momento di dare una svolta alla nostra relazione” afferma lei nel video di presentazionein cui rimarca il carattere del compagno come un problema per il prosieguo sereno della relazione: “Da fuori tutti pensano che lui sia il fidanzato perfetto e io la cattiva. In realtà, lui ha dei lati caratteriali che per me sono diventati intollerabili”.

“Anche se ha scritto lei a questo programma, potrebbe essere un’opportunità per me per capire se mi ama o meno”, la replica di lui che si dice innamorato di lei al punto di averle già chiesto di sposarlo, sentendosi rifiutare la proposta dalla compagna.