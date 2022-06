Il video di "Ama", in cui Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono di nuovo insieme

Eros Ramazzotti ha scelto la sua ex compagna Michelle Hunziker come protagonista del video della sua nuova canzone estiva, Ama, dedicata all'amore che viene celebrato in tutte le sue forme. Insieme ai due, nel videoclip, compare anche la loro figlia Aurora che balla e si diverte insieme a mamma e papà in un quadretto familiare davvero dolcissimo. A rendere nota al pubblico la sua presenza nel video di Ama è stata la stessa Michelle Hunziker che, dopo aver raccontato di aver accettato "a scatola chiusa" di partecipare con un cameo, al video di Eros, ha sorpreso tutti con una dedica davvero profonda nei confronti del suo primo grande amore che, ancora oggi, a distanza di 26 anni da Più bella cosa, la canzone che lanciava il loro amore nel 1996, ammette di amare ancora, anche se in una forma diversa ed evoluta perché, come tutto, l'amore è soggetto a cambiamenti, ma se si è condiviso qualcosa di speciale, resterà per sempre.

Il testo di Ama

Considera l'ipotesi di non sentirti schiavo di nessuno mai

decidere della tua vita in piena autonomia, casomai

senza preoccuparsi dei giudizi della gente e dell'ipocrisia

dei commenti ad alta voce, dell'invidia che non si lava più via

inizia qui

ora a girare un nuovo film

tu il protagonista

perché poi sentirsi meglio non è mai uno sbaglio

Ama come senti in ogni forma libera

perché anche tu lo sai, lo capirai

che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia

ama in ogni forma che l'amore libera

perché anche tu così rinascerai

tutte le volte chiamerai di nuovo

Non dubitare mai del tuo istinto, della sua infallibilità

scegli il tuo alfabeto e la lingua, è la cura dell'anima

riscrivi qui

il tuo codice così

perché la vita è troppo corta

per non viverla di corsa

Ama come senti in ogni forma libera

perché anche tu lo sai, lo capirai

che i sentimenti non puoi tenerli in gabbia

ama in ogni senso che l'amore libera

perché anche tu così rinascerai

tutte le volte chiamerai di nuovo

Ama in ogni forma che l'amore libera

perché anche tu così rinascerai

tutte le volte chiamerai di nuovo