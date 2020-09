Illustrare il significato dei libri attraverso i disegni: le video graforecensioni di Alberto Zuccalà

Quando tutti dormono, nel silenzio della notte e illuminato solo da una lampada da scrivania, impugna la propria matita nera e inizia a dare forma al significato più profondo del libro che ha ispirato il suo cuore: Alberto Zuccalà è un radiologo di Lecce che recensisce i libri disegnando e che ha creato la pagina Facebook “Le graforecensioni di Alberto Zuccalà”, a oggi, seguita da più di 30mila follower, appassionati anche delle sue vignette satiriche.

“Essere immersi nelle sensazioni che riesce a creare lo scrittore del personaggio, è un percorso affascinante in un’epoca in cui le persone si parlano davvero poco”, dice Alberto Zuccalà, che con le sue illustrazioni ringrazia l’autore del libro che gli ha permesso di viaggiare e conoscere altre vite. Ma come ha iniziato?

“La passione delle storie e poi la lettura hanno generato in me la nascita di un percorso creativo: è possibile affidare al disegno, all’immagine la rappresentazione immediata di un libro? E siccome avevo questa passione del disegno, ho iniziato a illustrare nella parte dinamica quel particolare della storia che restava dentro”.

Alberto Zuccalà, per studio e per lavoro ha vissuto fino a un paio di anni fa a Novara con la voglia ogni giorno di tornare nella sua Lecce: “Frequentavo il Circolo degli scrittori, Novara è una città piovosa e la sera avevo l’abitudine di leggere", prosegue Alberto raccontando che questa passione gliel’hanno trasmessa i genitori entrambi insegnanti. “Oggi abbiamo la possibilità di incontrare gli autori dei libri che leggiamo: perché perdere l’opportunità di incontrare chi ti ha regalato nuove emozioni e confrontarti?”.

Il primo libro graforecensito da Alberto è stato “Il negativo dell’amore” di Maria Paola Colombo per Mondadori, rapita dall’idea illustrata del suo lettore: le fece vedere il video di un paio di minuti in cui rappresentava quelle pagine attraverso un disegno con un sottofondo musicale. “All’inizio ho chiamato questi video Il ritratto del cuore del libro e ne ho collezionati diversi. Ho graforecensito su chiamata il libro dei Tiromancino Dove tutto è a metà: un pomeriggio squillò il cellulare, pronto Alberto, sono Federico Zampaglione dei Tiromancino, tra un mese usciamo con il nostro libro e vorrei che lo illustrassi come nei video che ho visto sul web". Il radiologo Zuccalà era incredulo e non avrebbe mai immaginato che lo avrebbe poi incontrato di persona Zampaglione e come lui Erri De Luca, Daria Bignardi, Chiara Gamberale, Matteo Bussola, per citarne alcuni.

“Credo molto nei libri contemporanei, a chi si è messo in gioco e guadagna da quel lavoro. Ammiro il sogno di pubblicazione che raggiunge, dice Alberto Zuccalà che ha studiato medicina, non ha mai seguito un corso di disegno e si prepara a illustrare l’ultimo libro letto, tra una vignetta satirica e l'altra, nella sua camera, finalmente, a Lecce.