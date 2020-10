Ikn Italy conferma la ventesima edizione di Forum Retail

IKN Italy comunica che, a seguito delle nuove disposizioni governative messe in atto per contrastare l’emergenza sanitaria in corso, Forum Retail 2020 sarà fruibile esclusivamente in live streaming nelle date, già annunciate, del 28 e 29 ottobre.

“Grazie alla nostra capacità di adattarci con tempestività ai continui cambiamenti che si stanno susseguendo in un anno così particolare e imprevedibile, e malgrado le nuove disposizioni siano state introdotte a 10 giorni da Forum Retail - il nostro appuntamento più importante in termini numerici di presenze – possiamo confermare l’evento, che quindi sarà fruibile solo nella versione in Live Streaming” dichiara Francesca Cattoglio, Owner IKN Italy. E continua: “Siamo stati previdenti e, durante il periodo di lockdown, siamo stati in grado di rinnovare la nostra offerta: abbiamo, da un lato, trasformato in Live Training i numerosi corsi in aula in programma, mentre, lato eventi, ci siamo strutturati con un’innovativa piattaforma che ci ha consentito di adottare un format ibrido per gli eventi che si sono sinora svolti, andando così incontro alle esigenze di tutti i partecipanti e partner. Forum Retail e i prossimi eventi in programma da qui alla fine dell’anno si svolgeranno, pertanto, esclusivamente in Live Streaming grazie ai nuovi sistemi digitali da noi adottati”.

Il nuovo modello innovativo e coinvolgente consente a tutti gli operatori del mondo del Retail di scoprire tutte le novità del settore, senza rinunciare al networking. La piattaforma scelta da IKN Italy consente, infatti, di portare avanti ogni singola attività:

Approfondire i temi più attuali assistendo all’evento in virtuale,

assistendo all’evento in virtuale, Creare Matching con i prospect : la piattaforma basata sull’ AI è facile e intuitiva e consente una miglior profilazione,

con i : la piattaforma basata sull’ è facile e intuitiva e consente una miglior profilazione, Organizzare meeting con un semplice click,

con Sfruttare la fruibilità dei contenuti sulla piattaforma digitale anche dopo l’evento.

“Sin dalla nostra nascita, siamo stati dei grandi sostenitori degli eventi e dei corsi in presenza: per noi, il contatto umano ha peculiarità uniche e non comparabili con il networking online. Riteniamo, però, che sia necessario andare avanti, malgrado le difficoltà del periodo. E’ quindi necessario continuare a creare occasioni di confronto perché solo attraverso il dibattito le skill di ognuno di noi possono crescere” continua Cattoglio. E conclude: “Naturalmente non vediamo l’ora di poter rivedere tutti i nostri Speaker, Partner e Partecipanti in evento, dare loro il “bentornato” di persona, bere un caffè insieme e coinvolgerli nei nostri dibattiti e attività collaterali”.