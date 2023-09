Digital Innovation Days 2023: HUMAN CONN@CTIONS

Ufficialmente partito il countdown verso il Digital Innovation Days 2023, che si terrà dal 25 al 27 Ottobre 2023 presso il Talent Garden di Via Calabiana 6 a Milano (https://digitalinnovationdays.com). Digital Innovation Days è un evento annuale dedicato all'innovazione ed al digitale che riunisce professionisti, esperti e leader del settore per discutere, apprendere, costruire connessioni significative nel mondo digitale, condividere esperienze con le eccellenze del settore e aprire una finestra sul futuro. L’edizione del 2023 ha come tema centrale proprio "HUMAN CONN@CTIONS" per celebrare il potere delle connessioni umane nell'era digitale. “In un mondo sempre più interconnesso – spiegano Giulio e Nicola Nicoletti, organizzatori dell’evento - crediamo fermamente che attraverso le connessioni si possa creare un ecosistema virtuoso in grado di generare valore, ispirare azioni e catalizzare l'innovazione. L'innovazione, infatti, non può esistere in isolamento, ma emerge dall'interazione di competenze, abilità ed emozioni individuali che si intrecciano all'interno di una comunità.” Tre giornate di evento dal vivo, con 1 Sala Inspirational, 1 Sala Panel e 2 sale tematiche dedicate al Digitale e all’Innovazione con 8 focus verticali.

Il primo giorno, visionari e innovatori condivideranno con i loro speech ispirazionali la loro prospettiva del presente, illustrando modelli di innovazione e idee rivoluzionarie per il futuro che attraversano ogni settore del mercato. Un’opportunità unica di scoprire le menti più creative, le idee più avvincenti, i processi e i progetti più innovativi che stanno plasmando il mondo contemporaneo. Parallelamente agli speech, a partire dalla tarda mattinata, tre focus tematici. Il primo è dedicato alle tematiche DEI (Diversity Equity Inclusion), un approfondimento su come l’applicazione di principi inclusivi ed etici possa portare ad ottenere risultati migliori, maggiore creatività e innovazione in azienda. Gli altri due focus saranno dedicati a Metaverse Gamification e Crowdfunding per Startup e PMI, settori in forte espansione che permettono di affrontare le nuove sfide di mercato attraverso la creatività ed il coinvolgimento a vari livelli. A partire dalla seconda giornata, poi, due percorsi di approfondimento sul mondo del Digital marketing e dell’Innovazione, con speech e workshop dedicati ai due universi e ai loro verticali sulle key industry del momento: Social Media, Web e Content Marketing, Influencer Marketing e E-commerce in Sala Digital, e Emerging Tech, Job & Learning, Sustainibility and Retail in Sala Innovation. Speech ispirazionali, panel, focus saranno intervallati da momenti di networking e conviviali, con un filo conduttore comune, ossia quello di esplorare il mondo dell’innovazione, intesa come somma di competenze, abilità individuali e connessioni con gli altri membri della comunità. Il tutto con il coordinamento di Stefano Saladino, Head of content strategy dell’evento, imprenditore, formatore e consulente, da oltre vent’anni nel settore nel mondo del digitale, del marketing e della comunicazione.

“Non è un caso – spiega Stefano Saladino - che l’edizione 2023 sia dedicata alle connessioni umane. L’ecosistema Didays vive dell'energia dei didders: visionari, innovatori, giovani e meno giovani, professionisti e appassionati, che credono nella possibilità di crescere insieme e di ispirarsi reciprocamente. Una community il cui cuore pulsante è rappresentato dal nostro team di collaboratori interni ed esterni. Un cuore che si espande attraverso il contributo prezioso di moderatori e speaker a cui si uniscono i nostri Ambassador che, sparsi in tutta Italia, sono il tessuto connettivo di DIDAYS. Questa rete di professionisti appassionati si riunisce, collabora, si contamina, e DIDAYS è il luogo ideale per mettere in pratica le loro conoscenze e per costruire una rete di contatti ancora più ampia e contribuendo ad elevare il valore delle ‘HUMAN CONN@CTIONS’.”

Tanti gli speaker, nazionali ed internazionali, che si alterneranno sul palco, condividendo con il pubblico in sala esperienze di successo, best practices, casi studio, interventi motivazionali e di leadership. Solo per citarne alcuni: Eirk J. Larson, Scrittore americano - Imprenditore Tech - Computer Scientist; Laura Huang, Associate Professor Harvard Business School; Silvia Zanella, Autrice e manager - Linkedin Top Voice Lavoro; Giuseppe Mayer, CEO @Antifragile; Bianca del Balzo, Social Marketing Manager; Alberto Robiati, Direttore @Forwardto - Studi e competenze per scenari futuri; Niccolò Bencini, CEO & Co-founder @Barberino's. I moderatori delle sale tematiche sono alcuni fra key-leader del settore innovativo italiano, fra gli esperti e i professionisti più autorevoli nelle diverse verticalità: Antonio Ragusa, Co-founder & CEO di Retail Hub; Marianna Chillau, CEO & Founder di Marlene Live & Transactionable; Luca La Mesa, Founder & Social Media Strategist Social & Impact; Francesco G. Lamacchia, CEO di Dot Academy; Sara Michelle Delpiano, Senior Community Manager @Innovation Manager Hub; Francesca Petrella, Communication Manager e D&I Ambassador di IPSOS; Matteo Pogliani, Founder di Onim (Osservatorio Nazionale Influencer Marketing); Gaetano Romeo, COO Bruce Clay Europe; Alessio Crisantemi, direttore di GiocoNews.it e EsportsMag e Anna Forciniti, Impact-based Innovation & Sustainability Maker. Founder @Evidentia SB Ltd. L’evento verrà presentato ufficialmente Giovedì 28 Settembre 2023, dalle ore 17 a Milano, presso Casa Xiaomi, Piazza Pio XI 5, nello storico quartiere delle Cinque Vie, e completamente dedicato al connubio tra design e innovazione tecnologica. Sarà anche l’occasione per una anteprima sui contenuti tematici e sull’agenda dell’evento. Per ulteriori informazioni e per registrarsi all'evento, visita il sito ufficiale di Digital Innovation Days all'indirizzo https://digitalinnovationdays.com/