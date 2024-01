Un inizio anno esplosivo: i libri più attesi di gennaio

Michela Murgia, Rizzoli pubblica la sua opera postuma

Terminato un 2023 ricco di uscite editoriali, con romanzi e nuovi autori destinati a far parlare di sé anche in futuro (in questo articolo tutti quelli che è necessario recuperare), gennaio 2024 è pronto a spalancare le porte con le proprie novità, molte attesissime, e alcune riscoperte che si preannunciano davvero interessanti.

Dopo un dicembre come da tradizione 'silente' sul fronte delle uscite, gli editori sono pronti a contendersi il pubblico di lettori, facendo leva su garanzie ma anche scommesse. Di seguito, alcuni dei romanzi che occuperanno gli scaffali delle librerie a partire dai primi giorni di gennaio, e che promettono di non deludere le aspettative.

Dare la vita (Rizzoli)

La palma di libro più atteso va a Dare la vita, pamphlet postumo scritto da Michela Murgia. L'autrice originaria di Oristano ha scritto fino a poche ore dalla morte, avvenuta il 10 agosto. La sua ultima opera, edita da Rizzoli e in uscita il prossimo 9 gennaio, è "un libro toccante, sulla famiglia - spiega il curatore dell'opera, Alessandro Giammei -; doveva essere solo sulla 'gestazione per altri', ed è diventato un libro più profondo sul senso della genitorialità e parentela".

Murgia racconta in 128 pagine, a partire dalla propria esperienza personale, un altro modello di maternità, come si possa dare la vita senza generare biologicamente, come i legami d’anima possano sommarsi ai legami di sangue. Pagine che vogliono 2entrare nelle infinite sfaccettature degli affetti e far comprendere come aprire all’altrə non riduce ma amplifica l’amore".

A casa (Fazi Editore)

Uscirà in liberia il 16 gennaio per Fazi Editore A casa di Judith Hermann, autrice bestseller tedesca pluripremiata. Il romanzo narra la storia di una donna matura che fugge dai ruoli di madre e moglie, si lascia alle spalle il passato e riprende in mano la propria vita.

La trama. La protagonista, una donna di mezza età, ha lasciato il marito dopo che la figlia diciannovenne è andata via di casa. Priva di rapporti significativi al di fuori del nucleo familiare, si trasferisce al mare, in una casa tutta sua sulla costa nordorientale della Germania, nei pressi di un paesino dove durante la stagione estiva lavorerà nella birreria del fratello. Mentre continua a scrivere lettere all’ex marito e a pensare alla figlia giramondo, la donna stringe amicizie provvisorie con strani personaggi locali, tenta una relazione amorosa, ricorda la sua vita passata e si domanda che ne sarà di quella futura.

Tutti i particolari in cronaca (Mondadori)

Antonio Manzini, creatore del vicequestore Rocco Schiavone, entra nel catalogo del Giallo Mondadori con una storia che si interroga sull’equilibrio tra legge e giustizia, e su ciò che saremmo disposti a fare pur di guarire le nostre ferite.

Tutti i particolari in cronaca, in uscita il 9 gennaio, ruota attorno alle figure di Carlo Cappai, archivista di tribunale, che passa il tempo a studiare i faldoni di vecchi casi, in particolare di quelli che hanno visto l'imputato assolto "per non aver commesso il fatto", e di Walter Andretti, giornalista che proprio a partire da quei faldoni si improvviserà detective.

Gli aghi d'oro (Nei Pozza Beat)

Neri Pozza scommette ancora su Michael McDowell, scrittore statunitense scomparso nel 1999: dopo la saga di Blackwater, vero e proprio caso editoriale del 2023, il 16 gennaio uscirà in libreria Gli aghi d'oro, opera che Stephen King ha definito "accattivante, terrificante e assolutamente geniale". Prosegue così la pubblicazione dei capolavori di quello che in pochi mesi è stato riscoperto come autore di culto.

La trama. Nel 1882 New York festeggia il nuovo anno tra opulenza e miseria. Dalla sua dimora di Gramercy Park, il cinico giudice James Stallworth, affiancato dal figlio e dal genero, lancia la sua crociata: ripulire il famigerato Triangolo Nero, quartiere di bettole, bordelli, fumerie d’oppio e botteghe di ricettatori, su cui regna la feroce Black Lena Shanks col suo clan di donne versate nelle arti della crudeltà. Ma la sete di potere degli Stallworth dovrà misurarsi con la furia vendicatrice di Black Lena.

Le piccole storie della locanda Kamogawa (Einaudi)

Dopo Le ricette perdute del ristorante Kamogawa, Einaudi pubblica il secondo capitolo dei detective del cibo: Kamogawa Nagare e sua figlia Koishi. Il romanzo sarà disponibile in libreria a partire dal 16 gennaio.

La trama. A gestire il ristorante Kamogawa, ormai da anni, ci sono un padre e una figlia, conosciuti a Kyōto come gli investigatori degli enigmi culinari, poiché abilissimi nel rintracciare gli ingredienti perfetti per i piatti del cuore di ogni avventore. Tra tōfu, germogli di bambú, tè matcha, alga wakame e decine di altri sapori, sarà lo chef Nagare ad aiutarli, scovando le ricette che cercavano e gettando una luce tutta diversa sui momenti più significativi delle loro vite.

Marabbecca (La Nave di Teseo)

Ambientato in una Sicilia asfittica e mitologica, solcata da cieli accecanti e ceneri nere, Marabbecca è il nuovo romanzo di Viola Di Grado, in uscita il 12 gennaio per La Nave di Teseo. L'opera pone domande cruciali sull'identità: su cosa significa dire "io" e sulle collisioni con l'altro che in qualche modo raccontano chi siamo davvero.

La trama. Un pomeriggio di fine estate Clotilde e Igor, dopo essersi lasciati, hanno un incidente d'auto. Lei rimane ferita, lui finisce in coma. Mentre veglia sul suo sonno impenetrabile, Clotilde inizia a ricevere visite della ragazza responsabile dello schianto, una fragile studentessa di ornitologia di nome Angelica, e tra loro nasce un rapporto indecifrabile e intenso. Quando Igor sì sveglierà dal coma - radicalmente trasformato eppure immutato nella sua indole violenta - la sua presenza logorerà l'equilibrio precario delle due donne.

Fragili scintille (Garzanti)

Esce in libreria il 23 gennaio Fragili scintille della 24enne Francesca Ventura, edito da Garzanti. Si tratta del suo romanzo d'esordio, già pubblicato sulla piattaforma Wattpad con il titolo Il vintage va di moda.

La trama. Bice, agli occhi degli altri, appare altera e irraggiungibile, ma c’è qualcuno che ha intravisto la sua fragilità ed è entrato nella sua vita all’improvviso, come la pioggia in un giorno d’estate: un ragazzo dal sorriso solare e dai profondi occhi scuri di nome Kento. Bice sa che dovrebbe stargli lontana, ma quando Kento diventa il suo tutor di giapponese è obbligata a presentarsi alle lezioni. Con lui, non impara soltanto a tracciare i kanji, a disegnare fiori di ciliegio o a gustare il tè matcha. Kento le parla della bellezza delle ferite che Bice cerca disperatamente di nascondere e che lui, ora, sta riempiendo d’oro.

Diecimila piume nere (Bao Publishing)

La nuova storia del 'Mito del frutteto di ossa', l’universo narrativo condiviso horror creato da Jeff Lemire e Andrea Sorrentino, vede protagoniste due amiche adolescenti, che creano un universo fantastico per un gioco di ruolo. Diecimila piume nere uscirà il 12 gennaio per Bao Publishing.

Quando la realtà che le giovani hanno inventato si sovrappone a quella in cui vivono, una di loro scompare, e dieci anni dopo l’amica non ha ancora smesso di cercarla. Scoprirà che l’orrore dal quale crede di dover salvare la sua migliore amica è in realtà una trappola che nessuna delle due poteva evitare.