Topolino apre sempre più alla sperimentazione | Intervista all'art director Andrea Freccero

L'art director di Topolino, Andrea Freccero, traccia un ipotetico futuro per il settimanale Disney che da oltre 70 anni appassiona grandi e piccini, e lo fa partendo dal passato. "Faccio un passo indietro a dieci anni fa - ci ha detto nel corso di un'intervista al recente Lucca Comics & Games -: me lo ricordo sempre ricco di stili grafici con storie che passavano dal fantascientifico al fantasy e al poliziesco. Il nostro binario è rimasto sempre quello perché i nostri lettori sono molto esigenti - ha proseguito -. Il parterre dei personaggi si è arricchito [...] Fra dieci anni Topolino lascerà spazio ad ancora più sperimentazione, e già oggi abbiamo storie che hanno un taglio quasi da graphic novel, questo per renderlo più vicino alle esigenze di lettori differenti".