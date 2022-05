Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di sabato 28 maggio 2022

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, ecco in diretta i numeri dell'estrazione di oggi sabato 28 maggio 2022, l'ultima di questa settimana.

L'estrazione del superenalotto di questa sera sarà particolarmente importante perché già storica: è in palio il jackpot più alto di sempre, 211,7 milioni di euro. Nell'ultima estrazione la sestina vincente è sfuggita ancora una volta. Frantumanto il precedente record che resisteva dal 13 agosto 2019 quando a Lodi un fortunato vincitore vinse 209 milioni con una schedina di appena 2 euro (con i numeri scelti a caso dal terminale). Oggi, ad oltre un anno dall'ultima vincita, chi tenterà la fortuna aspetterà le ore 20 per verificare i numeri vincenti.

Scopriamo quindi le combinazioni vincenti del Superenalotto, Lotto e 10 e Lotto estratte stasera: i numeri vincenti saranno cumunicati in questo ordine. Prima i numeri di tutte le ruote del Lotto, poi i sei numeri del SuperEnalotto più il numero Jolly e il Superstar e infine la combinazione vincente del 10eLotto. Poi, intorno alle 20:30 conosceremo le quote dei premi riservati ai vincitori e se è stata centrata la sestina vincente o se il jackpot del Superenalotto continuerà a correre.

Lotto oggi estrazione sabato 28 maggio 2022: i numeri vincenti

I numeri del Lotto del concorso di oggi, sabato 28 maggio 2022. I numeri delle dieci ruote del lotto più quella Nazionale come comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Bari 74 38 52 15 79

Cagliari 30 12 31 29 59

Firenze 60 10 54 25 47

Genova 2 72 13 84 85

Milano 9 80 10 21 20

Napoli 82 56 51 42 2

Palermo 43 83 16 72 55

Roma 32 14 52 76 64

Torino 88 86 76 78 11

Venezia 44 23 87 19 57

Nazionale 21 27 5 52 74

SuperEnalotto di oggi: estrazione sabato 28 maggio 2022

Arriviamo dunque alla sestina vincente del SuperEnalotto di oggi, sabato 28 maggio 2022: scopriamola insieme al numero Jolly e al Superstar.

Superenalotto n.64 del 28/5/2022

Combinazione vincente SuperEnalotto oggi: 42 27 65 55 84 90

Numero Jolly: 53

Numero Superstar: 64

Nessun 6 o 5+1: ricordiamo che il jackpot in palio è il più alto di sempre, salito dopo quest'ultima estrazione a oltre 217 milioni di euro. In compenso, quattro fortunati hanno vinto un "5" di oltre 68mila euro ciascuno.

10eLotto, estrazione 28 maggio 2022: i numeri vincenti di oggi

E infine i numeri del 10eLotto, con la combinazione vincente estratta oggi, sabato 28 maggio.