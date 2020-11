Cosa è successo ieri con le estrazioni "concentrate" dei numeri del Lotto

In seguito alle disposizioni dell’ultimo Dpcm, al fine di limitare gli spostamenti dei funzionari, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto lo spostamento delle attività di estrazione del Gioco del Lotto delle sedi di Milano e Napoli presso la sede estrazionale di Roma. L’estrazione concentrata in una sola città ha però causato qualche disguido: come spiega l’agenzia Agimeg, prima che venisse estratta la combinazione della ruota di Roma sono stati visibili per alcuni secondi "i numeri estratti su altri sette compartimenti". Si trattava probabilmente di una prova, ma tanto è bastato perché quei numeri venissero ripresi su diversi canali, compreso il nostro sito. I numeri errati sono stati cancellati subito dopo, ma l’episodio ha ovviamente generato perplessità in molti lettori. Si è trattato dunque di un semplice disguido e non di un episodio causato da dolo. Secondo Agimeg, le cause di quanto accaduto sono in fase di accertamento.

In basso i numeri del concorso del 17 novembre 2020.

Bari 15 82 83 61 29

Cagliari 14 78 41 38 83

Firenze 61 44 80 22 89

Genova 31 86 75 13 25

Milano 74 75 40 24 60

Napoli 34 74 35 20 38

Palermo 27 67 47 36 9

Roma 31 75 4 30 57

Torino 80 53 7 11 12

Venezia 50 67 65 18 7

Nazionale 58 74 69 73 32