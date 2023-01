Asterix e Obelix vanno in Cina (e trovano Zlatan Ibrahimovic)

Guillaume Canet e Gilles Lellouche tornano a vestire i panni dei due guerrieri galli dei fumetti per il grande schermo in Asterix e Obelix-l regno di mezzo. Ad accompagnarli in questa nuova avventura l’attrice premio oscar (per il film La vie en rose del 2008) Marion Cotillard nel ruolo della regina d’Egitto Cleopatra e l’attore Vincent Cassel nei panni dell’imperatore romano Giulio cesare. Straordinaria poi la partecipazione del famosissimo calciatore Zlatan Ibrahimovic nell’ironico ruolo del romano Caius Antivirus.

La trama

Questo nuovo capitolo della serie di Asterix e Obelix è ambientato nel 50 a.C. e vede i due Galli (Guillaume Canet e Gilles Lellouche) alle prese con una nuova storica avventura. Fu Yi (interpretata da Julie Chen), unica figlia dell'imperatrice cinese, è scappata a causa di un tentato colpo di stato per mano del traditore Deng Tsin Quin (Bun-hay Mean). La giovane principessa, grazie all'aiuto della sua valorosa guardia del corpo (Leanna Chea) e del furbo mercante fenicio Maidiremais (Jonathan Cohen), riesce a scappare e a raggiungere la Gallia. Qui chiede aiuto ai due protagonisti per tornare in Cina e salvare l’imperatrice, sapendo che Asterix e Obelix grazie alla famosa magica bevanda sono dotati di una forza straordinaria. I due Galli accetteranno di aiutare la principessa a salvare la sua famiglia e a liberare il suo impero. Durante il viaggio, però, scopriranno che l’imperatore romano Cesare (Vincent Cassel) e il suo potente esercito assetato di conquiste hanno deciso di sostenere il principe e il suo colpo di stato.

Qualche risata e tanti riferimenti alla cultura pop

Questo film, la quinta trasposizione cinematografica con protagonisti i due eroi galli dei fumetti, fa il suo lavoro. Scorre spedito verso la risoluzione dell’avventura senza perdersi lungo la strada in tempi morti o eccessive retoriche (se non una forse non troppo riuscita gag che vorrebbe avere una impronta femminista ma che cade un po’ nel vuoto). I protagonisti tutti sono partecipi di sketch più o meno demenziali che però riescono sempre a strappare qualche risatina e per un film di questo genere è il giusto risultato. Di particolare effetto tutti quei riferimenti, più o meno espliciti, alla cultura pop contemporanea: dai sandali romani dalla suola rossa come le scarpe dell’iconico marchio francese Louboutin, alla biga a forma di Vespa di Cesare e Cleopatra con cui attraversano romantici paesaggi italiani. Ma degno di nota è soprattutto il cast di questa versione, che vanta attori del calibro di Vincent Cassel e Marion Cotillard (Cesare e Cleopatra). Se il primo risulta un valido imperatore, è la seconda che con le sue (poche) comparsate sullo schermo ruba la scena: è una ironica e bellissima regina d’Egitto. E ovviamente, poi, c’è il cameo del calciatore Zlatan Ibrahimovic, tanto fuori dal ruolo da risultare quasi tutto sommato divertente. Ben riuscito è sicuramente il personaggio di Maidiremais (così si chiama nella versione italiana), che spesso nonostante sia solo un personaggio di spalla riesce a far sorridere più dei due protagonisti stessi, che alla fine del film risultano forse quelli più sottotono dell’intero cast. Sono evidenti i tentativi di imitare il successo dei film precedenti tratti dagli stessi fumetti, come quelli con il grande Gérard Depardieu, ma il film è molto lontano dal risultato sperato. Preso da solo però, riesce nell’impresa di essere un film che intrattiene e sa strappare qualche risata. La regia di Canet è molto semplice, tenta di essere di stampo fumettistico, ma sono molto belle le ambientazioni e le scenografie (circa 60 milioni gli euro di budget di questo film, che ha richiesto anche una lunghissima fase di post-produzione).

Voto 7