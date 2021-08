Chadwick Boseman, un anno fa la morte della star di Black Panther: "Ci manchi, Re"

A un anno dalla sua morte, resta vivo come il primo giorno il ricordo di Chadwick Boseman, morto a 43 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro al colon. Tantissimi i tributi da parte dei fan e da chi lo amava e aveva lavorato con l’attore, primo afroamericano a interpretare un supereroe dell’universo Marvel dando il volto a re T’Challa in “Black Panther”, film del 2018.

Proprio l’amica e collega Lupita Nyong’o, che nello stesso film dava il volto alla compagna di re T’Challa, ha condiviso su Instagram uno scatto che la ritrae sorridente al suo fianco, a corredo un toccante commento: "Non sapevo potessero mancarmi allo stesso modo sia la sua risata sia il suo silenzio. Un anno dopo la sua scomparsa, il ricordo di Chadwick Boseman rimane così viva in me".

Anche i Marvel Studios hanno reso omaggio a Boseman sui social, postando uno scatto in cui lo definiscono “il nostro amico, la nostra ispirazione e il nostro re”. All’attore, che ha affrontato la terribile malattia senza lasciar trapelare nulla pubblicamente, quest’anno è stato assegnato un Golden Globe postumo per il suo ruolo in “Ma Rainey’s Black Bottom” e un Sag Award.

Honoring our friend, our inspiration, and our King, Chadwick Boseman. pic.twitter.com/UmOhEE5ZkH — Marvel Entertainment (@Marvel) August 28, 2021

Pochi giorni fa già la moglie di Boseman, Simone Leeward, lo aveva ricordato con commozione e per una nobile causa: a lui ha dedicato la sua esibizione dal vivo sulle note di “I’ll be seeing you” di Billie Holiday durante una maratona di raccolta fondi dell’associazione Stand Up Cancer.

Boseman, nato il 29 novembre del 1976 in Carolina del Sud, ricevette la diagnosi di cancro al colon al terzo stadio nel 2016. Per i quattro anni successivi ha combattuto la malattia, continuando a recitare in numerosi film e riuscendo ad alternare le riprese agli interventi chirurgici e alle sedute di chemioterapia. Il 28 agosto del 2020 la morte, nella sua abitazione, al fianco della moglie.