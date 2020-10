Matthew McConaughey: "Molestato a 18 anni nel retro di un furgone"

Il tempo non cura la violenza. Matthew McConaughey racconta solo oggi di essere stato ricattato per sesso a 15 anni e aggredito sessualmente da un auomo a 18. Le drammatiche esperienze dell'attore americano sono raccolte nel suo libro, 'Greenlights'.

Matthew McConaughey vittima di violenza

"A 18 anni fui molestato da un uomo mentre avevo perso i sensi nel retro di un furgone", racconta l'attore tra le pagine del libro autobiografico. Il premio Oscar con 'Dallas Buyers Club' ha poi scritto di non essersi "mai sentito una vittima. Ho avuto molte prove che il mondo stesse cospirando per rendermi felice". L'attore racconta anche di un altro episodio di cui fu vittima da ragazzo: "Fui ricattato per fare sesso per la prima volta a 15 anni. Ero certo che sarei andato all'inferno per questo rapporto prematrimoniale. Oggi spero davvero che non sia così".

Nel 2016 Matthew McConaughey è stato uno dei sostenitori del programma 'Eliminazione Stupri' dell'Università del Texas, mettendosi in gioco contro gli abusi sessuali. Anche questa attività viene descritta nelle pagine di 'Greenlights', libro in cui McConaughey, oggi sposato con la modella Camila Alves, da cui ha avuto tre figli, racconta anche del matrimonio burrascoso fra i genitori e del difficile rapporto con il padre James. L'attore definisce la figura paterna "burbera e rigida, ma mi ha insegnato come essere un uomo".