Monica Vitti, in migliaia ai funerali per l'ultimo saluto

Una folla è accorsa oggi a Roma per dare l'ultimo addio a Maria Luisa Ceciarelli, per tutti Monica Vitti. L'attrice, icona del cinema italiano, è scomparsa all'età di 90 anni mercoledì scorso 2 febbraio 2022. I funerali si sono tenuti nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, dove è stato montato un maxischermo per permettere alle migliaia di persone accorse di poter partecipare alle esequie. La cerimonia funebre è stata trasmessa anche in diretta tv. In molti in questi giorni hanno salito le scale della Protomoteca del Campidoglio, dove era allestita la camera ardente, per manifestare all'attrice il proprio affetto nonostante sia rimasta per molto tempo lontano dalla vita pubblica. All'uscita del feretro dalla chiesa, la bara è stata accolta da un lungo e commosso applauso della folla. Monica Vitti verrà sepolta al Verano.

Funerali Monica Vitti, Veltroni: "Oggi un Paese intero ti saluta"

Ad accogliere la bara di Monica Vitti davanti alla Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma il marito Roberto Russo con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Poi Walter Veltroni (era stato l'ex sindaco ad annunciare il decesso su richiesta del marito) e il presidente della Regione Nicola Zingaretti. Presenti anche Athina Cenci, Marisa Laurito, l'ad di Rai Cinema Paolo del Brocco, Lina Sastri, Sandra Ceccarelli, Eleonora Giorgi e Zeudi Araya. In piedi, è stato uno degli ultimi ad entrare, l'attore Giancarlo Giannini.

"Monica era profonda e spiritosa, sapeva utilizzare in tanti modi i suoi infiniti talenti - ha dichiarato Walter Veltroni - Era anche colta e popolare, due parole che sapeva tenere insieme. Oggi un Paese intero ti saluta dopo 20 anni di un silenzio che hai scelto, - ha aggiunto - un silenzio d'amore, ti vuole più bene di prima. Ci sei stata, ci sei e ci sarai". "Volevamo tutte essere Monica - ha detto Eleonora Giorgi - Era coraggiosa, ha inventato comicità per una donna bella, che non era facile. Io sin da bambina la studiavo in tutto. È il momento di un addio vero, anche a un'epoca. Di lei rimane tutto l'insegnamento".