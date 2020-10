È morto il figlio di Robert Redford

È morto James Redford, figlio di Robert Redford e della sua prima moglie Lola Van Wagenen. Sceneggiatore, regista e documentarista apprezzato, aveva 58 anni e da tempo era malato di cancro.

Ad annunciare la scomparsa è stata la moglie Kylie su Twitter: "James è morto oggi, abbiamo il cuore spezzato. Ha vissuto una vita bellissima e incisiva ed è stato amato da molti. Ci mancherà profondamente. Come sua moglie da 32 anni, gli sono grata soprattutto per i due figli spettacolari che abbiamo cresciuto insieme. Non so come avremmo fatto senza di loro negli ultimi due anni". Nel post una collage di foto di famiglia.

Jamie died today. We’re heartbroken. He lived a beautiful, impactful life & was loved by many. He will be deeply missed. As his wife of 32 yrs, I’m most grateful for the two spectacular children we raised together. I don’t know what we would’ve done w/o them over the past 2yrs. pic.twitter.com/ynDN2jSZ04