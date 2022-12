Perfetta Illusione, Pappi Corsicato e un triangolo retto sull’inganno

Un triangolo amoroso costruito dal protagonista sulle precarie basi delle bugie, degli inganni, della mistificazione e dell’opportunismo è al centro di “Perfetta Illusione”, il nuovo film di Pappi Corsicato, presentato in anteprima fuori concorso al Torino Film Festival e in arrivo in sala dal 15 dicembre. A interpretare l’inquieto protagonista Toni è Giuseppe Maggio; sua moglie, la pragmatica Paola, è interpretata da Margherita Vicario, mentre Carolina Sala è la ragazza di buona famiglia che, inconsapevolmente, si metterà tra loro. Nel cast anche Sandra Ceccarelli, Maurizio Donadoni e Ivana Monti.

Perfetta Illusione: la trama

Toni vive con la moglie Paola in una appartamento alla periferia di Milano. Lui lavora in una spa ed è in procinto di ricevere la promozione che migliorerà la loro posizione economica, lei vuole aprire in società un negozio di scarpe che sogna sia il primo di una serie. La loro vita scorre tranquilla, lavorano entrambi per un domani migliore, ma in Toni, appassionato pittore fino a qualche anno prima, rimane ancora il sogno, un giorno o l’altro, di tornare a dipingere e anzi, a sfondare nel mondo dell’arte.

Una sera Toni si scontra con una cliente, importante, della spa, e per evitare problemi il direttore lo licenzia in tronco. Quando si ritrova per caso davanti la ragazza e le spiega di essere stato licenziato, lei scopre la sua passione per l’arte, che è il suo mondo, e lo introduce nell’ambiente dei suoi sogni. Non solo: tra i due nasce anche una passione e Toni inizia una doppia vita mentendo sia alla moglie, che non sa nulla né del licenziamento né del nuovo lavoro del marito, sia a Chiara, che non sa di avere davanti un uomo sposato. Le carte di questi tre destini però si rimescoleranno ancora in modo bizzarro e imprevedibile e il protagonista ingannatore verrà ripagato con la sua stessa moneta, compresi gli interessi.

Perfetta Illusione: un teso melodramma su ambizione, velleità e inganno

Il nuovo film di Pappi Corsicato è un melodramma teso che si gioca sull’inganno che i tre protagonisti subiscono, condividono o tessono, ognuno in tempi diversi. A generare tutto quello che viene dopo è l’inganno originario costruito da Toni, diviso tra una doppia vita, tra due donne ma anche, e di più, tra due mondi. Quello concreto, pratico, quotidiano di Paola e quello sognato, esclusivo e privilegiato di Chiara. Il mondo in cui lui è un impiegato in un centro benessere in un albergo di lusso e quello in cui invece è un pittore in procinto di inaugurare la sua prima personale. Il mondo dell’appartamento in periferia, delle bollette e del prestito da chiedere in banca per avviare una piccola attività, e il mondo dei vernissage e della Milano bene.

Tutta la storia di Toni, Paola e Chiara ha un motore che è quello, potente e anche accecante, dell’ambizione personale che però, nei loro casi, è pura velleità. Ed è questo errore di valutazione che, a ben vedere, li condanna tutti. Toni non è un talento dell’arte, ma Chiara glielo fa credere e lui si abbandona all’illusione. Chiara non si emanciperà mai dalla famiglia con il suo lavoro di curatrice come spera, perché non ne ha la forza, e appena sarà nei guai cercherà l’aiuto che solo dei genitori potenti possono garantirle. Paola non aprirà mai da sola il suo negozio, perché per farlo dovrà battere Toni al suo stesso gioco, sporcandosi anche lei le mani.

L’intreccio di questi destini, ispirato alle “Illusioni perdute” di Baudelaire, messo in piedi da Pappi Corsicato è un melodramma capace di parlarci di una certa, abusata, retorica sui sogni contemporanea, di quanto nelle relazioni contino ancora molto le differenze sociali, e dell’inferno in cui si può trasformare un’aspirazione che poggia su basi troppo fragili, prima alimentata e poi amaramente delusa.

Voto:6,5