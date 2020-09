Salvatore Esposito: "Ignorato in Italia, negli Usa ha voluto conoscermi anche Spielberg"

Da cameriere in un fast food alle porte di Napoli ad attore apprezzato. Forse di più all'estero, almeno per quanto riguarda gli addetti ai lavori. Parola di Salvatore Esposito - alias Genny Savastano, lo spietato boss di 'Gomorra' - che ha da poco finito di girare 'Fargo', serie tv americana firmata dai fratelli Cohen, e che dagli Stati Uniti torna dopo aver fatto il pieno di complimenti e curiosità da parte dei più grandi. Uno fra tutti? Steven Spielberg, cha ha voluto incontrarlo.

"Quando ero a Los Angeles hanno voluto conoscermi maestri come Spielberg, Ron Howard, Ridley Scott, Todd Phillips, Lana Wachowski, tutti fan di Gomorra - racconta in un'intervista sul Messaggero - Qui da noi c'è invece poca curiosità per chi ha un grande successo, ed è uno dei motivi per cui il nostro cinema stenta ad imporsi fuori dai confini".

"In Italia certi registi non trovano nemmeno il tempo di incontrarmi" spiega ancora Esposito, che interpreterà Savastano nella quinta stagione della serie tv, ormai cult, di Sky. E tornando all'incontro con Spielberg: "Mi ha dato appuntamento nel suo ufficio all'interno degli Universal Studios: nella reception c'è un enorme Oscar. Mi ha detto di aver apprezzato l'evoluzione del personaggio di Genny che prima è schiacciato dal padre boss, poi diventa un killer feroce. E mi ha assicurato che ho molte possibilità. Una bella soddisfazione, per un ragazzo di periferia come me riuscito a realizzare il suo sogno di fare l'attore". Un sogno che, magari, potrebbe anche proseguire oltreoceano.