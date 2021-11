Gf Vip, Nicola Pisu a Miriana Trevisan: "Vai da chi ti tratta male, questo ti meriti"

(Sopra il video della frase di Nicola)

Una frase che ha lasciato tutti senza parole. È arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha squarciato definitivamente un equilibrio che era precario ormai da giorni quello tra Miriana Trevisan e Andrea Pisu. Il fine settimana per Andrea è stato molto pesante, si è isolato da tutti e non ha voluto di nessuno: stava male per colpa del coccige rotto.

Gf Vip: Nicola e la triste frase rivolta a Miriana

Definirla una frase detta d'impulso, di rabbia vorrebbe dire sminuirla. La frase che ha detto Nicola, "Vai da chi ti tratta male, questo ti meriti", è così brutta che non andrebbe neanche commentata, ma è stata pronunciata in diretta nazionale su Canale5...

Nicola si trovava in una stuazione molto scomoda, era il momento delle nomination e quasi tutti i suoi compagni avevano fatto il suo nome, Miriana aveva ribadito che tra i due non ci sarebbe potuto mai essere nulla - visti i suoi atteggiamenti - e Pisu non ha saputo far altro che attaccare miseramente Miriana. La prima a reagire è stata Sophie che ha subito fatto notare la gravità dell'affermazione, poi Miriana, sconvolta, si è domandata come Nicola abbia potuto dire una cosa simile ("Cosa ne sai tu della mia vita?")e poi anche Signorini. Il conduttore ha chiesto a Pisu di scusarsi immediatamente per quanto detto e si è dissociato da quanto sentito. Nicola si è scusato, ma non è sembrato convinto.

Sonia Bruganelli dallo studio ha provato a dare un senso alla frase: "Penso che la madre, quando entrò, parlasse proprio di questo. Non possiamo scordarci di com'era quando è entrato nella casa". L'opinionista è stata interrotta da Alfonso che ha voluto ribadire: "Da certe affermazioni bisogna prendere le distanze, non può essere colpa nostra se mandiamo in onda certe sue scemenze".

Sonia ha ripreso la parola e ha voluto finire il suo discorso: "Io non lo giustifico, lo ha detto in un momento di rabbia lo ha detto come per dire se non apprezzi me è meglio se ti prendi chi ti tratta male, non dimentichiamoci anche che lui è entrato nella Casa, ma forse era megliose andava da un'altra parte".



Nicola è arrivato nella casa con il palcet di un team di psicologi lui vede in miriana l'unico oggetto che possa dargli motivaizone alla giornata, la vede come un'ossessione