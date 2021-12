Anticipazioni del Gf Vip: sorprese per i vip e scontri in diretta

Quella di stasera sarà una una puntata scoppiettante: al Gf Vip oltre agli auguri di Natale saranno molti i temi affrontati e le sorprese per i vipponi.

Stasera, lunedì 27 dicembre, saliranno a quota 30 le dirette dalla casa più spiata d'italia. Tornerà il "Gf Christmas Show”, per la cui preparazione non sono mancati i battibecchi e poi una sorpresa per Jessica e Lulù Selassié che potranno rivedere il loro fratello e Kabir Bedi sarà in collegamento con il “Grande Fratello Vip”.

In nomination: Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan e Valeria Marini & Giacomo Urtis. Chi dovrà abbandonare la Casa di “Gf Vip”?

In puntata non potranno mancare i commenti alle feste di compleanno di Sophie Codegoni e Jessica Selassiè, l'avvicinamento delle due a Alessandro Basciano e le dinamiche amorose che sono iniziate a diventare sempre più focose tra Miriana e Biagio.