GF Vip, Eva Grimaldi nuova concorrente: la reazione della moglie Imma Battaglia

Eva Grimaldi è la nuova concorrente del GF Vip 2021. L’annuncio è arrivato dal settimanale Chi che sui social ha anticipato il contenuto di un’intervista in uscita nel numero di mercoledì 15 dicembre.

“È il mio primo Natale lontano dai miei. Anche quando ero a Santo Domingo per girare un film, mi ricordo che avevamo la possibilità di rimanere lì o di tornare in Italia, a spese nostre , per le Feste. E io sono volata da mia mamma. Questa volta invece lascerò Imma sola per le Feste” spiega l’attrice alla vigilia del suo ingresso nella Casa che la porterà a trascorrere le festività natalizie lontana dalla moglie Imma Battaglia a cui rivolge il suo avvertimento: “Tu fai la brava perché sono gelosissima”.

La reazione di Imma Battaglia

Imma Battaglia ha accolto la decisione di Eva Grimaldi con serenità: “Mia moglie è molto intelligente, capisce che questo è lavoro. Ed è anche una sfida», spiega l’attrice: “Significa rimettermi in gioco, in discussione, ho tanto da raccontare. Non lo considero un nuovo percorso, piuttosto a me pare che il Grande fratello sia stato costruito negli ultimi anni come uno spaccato della società. Entrerò in punta di piedi. Voglio innanzitutto molta leggerezza e mi aspetto di sentirmi libera anche se sono rinchiusa in questa Casa. Non ho chiamato nessuno anche se conosco tanti ex gieffini, non ho voluto chiedere consigli, voglio fare il mio reality”.

Un pizzico di gelosia, tuttavia, resta: “Però Imma deve stare attenta perché lo ammetto, sono gelosa peggio della Cipriani, butto giù casa, giardino e recinto. Però sono sicura di Imma. E lei è sicura di me”.