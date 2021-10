Gf Vip, Francesca Cipriani show: rompe una porta della Casa cercando il suo "Amore"

Francesca Cipriani ancora una volta protagonista. I video e le foto di lei che rompe l'ornamento di una porta hanno fatto il giro del web. Quello di Francesca, per il suo Alessandro, è un amore incontenibile.

Gf Vip: Francesca Cipriani e la porta rotta

Urla, scene tragicomiche di lei che sbatte le mani contro porte, vetri, insomma uno show in perfett stile Cipry. Anche questa sera la showgirl incontrerà il fidanzato, ma Signorini non le ha comunicato la cosa proprio per osservare la sua reazione che non si è fatta attendere. Francesca appena ha sentito nominare il suo amore ha iniziato a strillare e a cercarlo in tutta la casa: è riuscita anche a rompere una porta.

(Qui sotto il video di Francesca che rompe la porta)

Francesca dopo essere entrata nella Love Boat ha continuato a cercare il suo Alessandro continuando a ripetere "Amore, amore, amoreeeee", ma al posto del fidanzato c'erano una confezione di piadine, dello squacquerone, il prosciutto e la rucola: tutto il necessario per farsi uno spuntino.

Alessandro Rossi è un imprenditore edile di 30 anni che ha sconvolto la vita a Francesca, è stata la stessa showgirl ad affermare: "Lui è perfetto. Ha iniziato a corteggiarmi, fiori, sorprese, messaggi e poi piadine, tortellini...".