Gf Vip, top e flop della diciottesima puntata

Un 18esima puntata difficile che ha messo l'accento su alcune tematiche che si portavano avanti ormai da qualche giorno. Per citarne due il confronto tra Delia e Soleil e la situazione complessa che si è creata tra Lulù e Manuel.

Gf Vip, Nicola Pisu eliminato

Gianmaria, Nicola Pisu e Miriana Trevisan erano questi tre i concorrenti al televoto. Il pubblico ha deciso di eliminare Nicola Pisu. Lo scarto tra lui e Gianmaria è stato di un solo punto di percentuale: il 31 contro il 32%.

Gf Vip: i vip nominati, chi è al televoto e gli immuni

Gli immuni di questa settimana, secondo i concorrenti, sono Alex Belli, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Aldo Montano e Giucas Casella, a loro si aggiunge Gianmaria Antinolfi che è stato scelto dalle opinioniste per una strategia: togliere la nomination sicura e creare scompiglio nella casa. I vipponi in nomination sono Sophie Codegoni, Jessica, Lulù e Clarissa Selassié e Soleil Sorge.

Gf Vip: top e flop della puntata

Flop: Lulù e Manuel

Poteva essere una bellissima storia d'amore, ma nessuno dei due è pronto per una relazione. Il video di Lulù che insegue Manuel per cercare di parlare ha toccato la sensibilità di tutti, sia in Casa che fuori. Sonia Bruganelli si è sentita in dovere di intervenire per esortare i compagni a far ragionare di più Lulù e anche Signorini non ci è andato giù leggero: "Se al posto tuo ci fosse stato un uomo, saremmo qui a parlare di persecuzione e stalking! Tutti l'avrebbero detto". La principessa in lacrime risponde che lei non lo avrebbe mai pensato, che non avremme mai usato un simile termine perché lei sa cosa vuol dire essere vittima di stalking: "Questa è una situazione completamente diversa, siamo nella stessa casa, io so cosa vuol dire. Io ho ricevuto minacce di morte, 80 messaggi al giorno e questa persona mi seguiva ovunque".