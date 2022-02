Chi è il fidanzato fantasma di Soleil Sorge?

Il cuore di Soleil Sorge è davvero occupato? Si fa insistente la ricerca di questo presunto Carlo, fidanzato che la italo americana ha messo in stand by per prendere parte al Gf vip. Di lui si sa davvero poco e c'è chi insinua che sia tutta una montatura.

Sulla questione è è intervenuto anche Chi Magazine che nella rubrica "Chicche di gossip" si è occupato proprio della gieffina. Il settimanale parla di "Fidanzato fantasma": ?Nella casa del GF Vip Soleil si è dichiarata fidanzata con un ragazzo di nome Carlo, ma dallo scorso settembre, di questo boyfriend si sono perse le tracce. Esiste davvero? Intanto, amici intimi della Sorge dicono che la sua ultima frequentazione portava il nome di Giuseppe De Falco. Qual è la verità??.

Fidanzato che da casa avrebbe assistito inerme al triangolo formato da Alex Belli - Soleil e Delia Duran.

Gli amici della concorrente riferiscono di un certo Giuseppe (Di Falco) come ultima frequentazione della Sorge e questo smonterebbe un po' l'attendibilità delle parole dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne.