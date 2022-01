Gf Vip, Federica cede a Gianmaria: effusioni in giardino. Il video

Gioco delle coppie al Grande Fratello Vip. Mentre la sua ex fiamma Sophie Codegoni si consola con Alessandro Basciano, adesso Ginamaria Antinolfi seduce e conquista Federica Calemme, tra le new entry di questa edizione. Proprio nella serata di ieri, l'ex prof dell'Eredità sembra aver ceduto alle avances in giardino: i due non arrivano al bacio ma si lasciando andare a tenere effuzioni. Segno che l'attrazione è sempre più irresistibile. Tra il pubblico, però, corre la domanda: la ragazza è davvero presa dall'imprenditore napoletano oppure è semplicemente una stratega?

E' Jessica Selassie a domandar loro se è scattato (finalmente) il bacio. La principessa (o presunta tale) si avvicina e domanda alla coppia: "Gli altri hanno mandato me, colei che fa le domande scomode, sotto la coperta che vi siete detti?". "Come hai fatto a vederci?", risponde Federica imbarazzata, "ci siamo detti una cosa" aggiunge poi con tono misterioso. Jessica prova ad approfondire ma i due ragazzi non cedono, "ok, ho capito vi siete baciati" conclude prima di lasciarli di nuovo soli.