Gf Vip, fuoco e fiamme tra Soleil Sorge e Raffaella Fico: "Potevi sfregiarmi"

(Nel video sopra lo scontro tra Fico e Sorge)

La decima puntata del Gf Vip è iniziata con una lite tra donne che si trascina già da qualche giorno: quella tra Soleil Sorge e Raffaella Fico per un bicchiere lanciato. "Potevi sfregiarmi" dice una, "Vuoi solo la visibilità" dice l'altra e così Signorini ha voluto affrontare la questione.

Gf Vip: Soleil vs Raffaella Fico

Tutto è nato per colpa di un gioco proposto dal Gf, ovvero al suono di una sirena i concorrenti chiamati in 30 secondi sarebbero dovuti arrivare in giardino e premere un pulsante. Soleil è stata chiamata insieme a Davide Silvestri e nel momento in cui ha sentito il suo nome Soleil si è lanciata verso il giardino, scaraventando il bicchiere di gelato che stava tenendo in mano sul tavolino al quale erano sedute Raffaella, Jo Squillo e Katia Ricciarelli.

“Ma sei fuori?” ha urlato Fico che si è vista arrivare il bicchiere all'improvviso, le due hanno iniziato un alterco durato qualche minuto e che non si è mai risolto e infatti questa sera è riniziato tutto da capo. "Stai esagerando" ha aggiunto Soleil dopo aver chiesto scusa di nuovo. Alex Belli è stato il primo a intervenire e ha usato il suo intervento per stare dalla parte di Sorge.

"Stai solo facendo vittimismo", "Potevo morire" ribatte Fico. Insomma una lite senza luce in fondo al tunnel.

Adriana Volpe vede Soleil come la regina della casa e quindi è dalla sua parte: "Molte donne della casa temono la personalità da regina di Soleil Sorge. E allora tutte le donne presenti cercano di coalizzarsi contro di lei perché è l'unico modo per fare scacco matto alla Regina".

Anche Sonia Bruganelli ha voluto dire la sua: "Raffaella, se ti tolgono dalla cucina, non fa differenza", "Ma è una tua opinione" ha risposto Raffaella. "E infatti faccio l'opinionista" ha messo il punto Bruganelli.