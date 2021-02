Gf Vip, Guenda Goria contro tutti dopo l'eliminazione di Maria Teresa Ruta: "Vi siete accaniti"

Ventidue nomination dopo i concorrenti del Grande Fratello Vip sono riusciti a far eliminare Maria Teresa Ruta, la guerriera. Il pubblico ha deciso di salvare Andrea Zenga e Samantha De Grenet. La reazione della giornalista è stato molto forte, dettato dalla pancia e dalla tristezza: subito dopo il verdetto si è girata e si è incamminata velocemente verso la porta d'uscita. Signorini però l'ha bloccata ricordandole che il suo lungo percorso meritava un'uscita migliore con abbracci e addii: "Non rende giustizia al tuo percorso in questa casa, andar via senza salutare nessuno, quindi fermati, anche se capisco quanto tu sia dispiaciuta". La conduttrice però ha voluto dire quello che pensava e così ha risposto con la voce rotta dall'emozione: "Io mi sono voltata ed erano tutti seduti. Mi avete nominato sempre, 22 volte".

I saluti sono stati molto freddi, come a conferma di quello che ha sempre affermato Maria Teresa, ovvero che in realtà non la volessero nella casa; in particolare durante il saluto con Stefania Orlando la ormai ex concorrente si è tolta un sassolino dalle scarpe: "Stefania dovevi lasciare che Tommaso mi dicesse che mi aveva nominato, meritavo la verità".

Guenda Goria difende la madre dopo l'eliminazione

Subito dopo il verdetto Guenda è scoppiata in un pianto di rabbia per la madre. E quando Signorini le ha chiesto se volesse dire qualcosa non si è tirata indietro, anzi: "Non ho parole, sono arrabaita nera. Mamma è stata presa di mira da tutti, dentro la casa e fuori dalla casa. Non è giusto perché mia madre meritava la finale. Vi site accaniti tutti contro di lei perché è facile prendersela con lei, perché lei sorride sempre. Non è giusto, sono arrabbiata nera. Sono molto più dispiaciuta per la sua eliminazione che per la mia. Non è giusto che mia mamma non sia in finale insieme agli altri". Da sottolineare l'applauso e l'ovazione di consensi mentre Guenda parlava.

Chissà chi voteranno adesso gli inquilini più spiati d'Italia.

Maria Teresa Ruta in studio dopo l'eliminazione

"Volevo andare via senza piangere e poi sono sincera nelle ultime settimane qualcosa è cambiato e dopo 22 settimane in nomination qualcosa di me non è pervenuto", "Ma al pubblico sì" ha sottolineato Signorini.

"Della casa mi rimarrà il viaggio dentro me stessa soprattutto e poi sono felice di aver conosciuto tutti, volevo conoscere le loro storie. Poi ho fatto chiarezza con i miei figli" così Maria Teresa ha commentato il suo percorso nella casa. Signorini ha già annunciato un incontro infuocato con gli inquilini nella prossima puntata del Gf.