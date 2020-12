Gf Vip, Francesco Oppini: "Mi piacerebbe chiamare mio figlio Tommaso"

Francesco Oppini, dopo il confronto con Tommaso Zorzi, è arrivato nello studio del Gf Vip. Qui è stato accolto da Signorini che subito gli ha chiesto come sia stato il rientro a casa, a come stesse la sua fidanzata Cristina.

"Cristina sta bene, ci siamo visti nel fine settimana", "Cosa pensa lei di Zorzi?" chiede Alfonso. "Pensa quello che penso io, perché ha visto quanto vale, la sua sensibilità. Non vede l'ora di conoscerlo. Sai Alfonso ti dico che parlando del nostro futuro è anche venuta fuori l'idea di chiamare nostro figlio Tommaso, è un bel nome, no?".

L'argomento poi è virato sulla madre di Oppini, Alba Parietti, che ha diviso i fan con un commento in cui definiva l'uscita del figlio un ritorno al suo vero io.

"Se non fossi stato me stesso penso che sarei pronto a prendere un Oscar, perché reggere per quasi tre mesi in queste condizioni non è da me"