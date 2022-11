Gf Vip, "Ti manca tua figlia? Lo capisco a me manca il mio cane" e Antonino scarica Oriana

Altro non è stato che un fuoco fatuo. Sembrava una storia d'amore pronta a far sfigurare le migliori commedie romantiche e invece si è risolto tutto in pochissimi giorni. Antonino Spinalbese ha messo un punto alla conoscenza con Oriana Marzoli, la donna che sembrava gli avesse rubato il cuore. I due si erano anche dimostrati il reciproco interesse sotto le coperte, ma poi il cortocircuito ha interrotto la programmazione della love story.

Ieri, Spinalbese ha avuto nostalgia di casa e in particolare della figlia e ha deciso di confidarsi con Marzoli. La gieffina però non è stata particolarmente comprensiva e questo ha turbato moltissimo Antonino, anche perché ha l'influencer ha fatto un paragone che proprio non è andato giu all'hair stylist. "Ma come? Ancora per tua figlia stai così? Ancora adesso? Comunque, ti capisco, anche a me manca tantissimo il mio cane", queste le parole di Marzoli. Immediatamente la vippona si è resa conto della gaffe, si è scusata e si è giustificata dicendo che stava provando a tirarlo su di morale perché non voleva che facesse la fine di Luca Salatino che sta soffrendo molto la mancanza della fidanzata.

Della gaffe ha parlato anche con Edoardo Tavassi e al fratello di Guendalina ha detto: "Passa come se per me non è importante la figlia. Io non ho bambini ma posso capire. Anzi, usciti da qui se noi avremo ancora qualcosa insieme mi piacerebbe conoscerla".

Spinalbese ha trovato in Wilma Goich e Patrizia Rossetti due persone con le quali confidarsi e alle quali dire come Oriana non sia la donna giusta per lui e che Tavassi aveva ragione quando la definiva superficiale. Dopo lo slancio d'amore delle scorse settimane Antonino ha capito di aver sbagliato: "Non è la persona che cerco, l’ho capito. Io non mi sbilancio con nessuno e con lei mi ero sbilanciato, adesso me ne pento. E io do peso alle parole, ripeto che me ne sono pentito. Io con che coraggio esco con una donna così? Non è quella che fa per me a questo punto".

"Anche se le dovessi dire che restiamo amici però poi dobbiamo rimanere qui nella stessa casa. Mi dispiace anche che è nell’altra stanza che sta male per me. Io andrei pure a consolarla. Io la perdono, non è che non le parlo più. Però magari non continueremo come abbiamo fatto fino ad oggi. L’unica cosa che non doveva fare era quella - ha esclamato l'ex di Belen Rodriguez -. Inutile sforzare il rapporto a questo punto. Se la mia ex all’inizio della storia mi avesse detto 'mi manca mio figlio', io non le avrei mai detto 'anche a me manca il cane'. Mi ha deluso c’è poco da fare è la verità".