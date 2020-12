Gf Vip, Ariadna Romero fa una sorpresa a Pierpaolo

Ariadna Romero ha fatto una sorpresa a Pierpaolo Pretelli, madre di suo figlio Leo. Romero, che è stata uno dei grandi amori di Pretelli, ha incontrato il concorrente del Gf Vip fuori dalla Casa. "Ti devo raccontare un sacco di cose di Leo. È sveglio e ci sta guardando. Voglio farti vedere alcune foto" in una il figlio era vestito da Supereroe "Perché lui ama il suo papà che è il suo supereroe. Ricordati che lui ti guarda e prende esempio da te. Vai dritto per la tua strada e pensa con la tua testa. Vai avanti per la tua strada".

In un video poi Ariadna ha mostrato a Pierpaolo Leo che insieme a lei addobba l'albero di Natale. Qui le lacrime sono scese copiose. Terminato il freeze, Pierpaolo ha ringraziato la madre di suo figlio "E' solo grazie a te se sono qui. So che non è facile gestire tutto da sola, grazie. Per Natale potremo scegliere dei regali, in caso uscissi prima voglio dirti che ho pensato ad un puzzle". L'ex compagna però lo interrompe e gli dice che deve continuare e che lo aspetteranno il più tardi possibile.