Gf Vip, top e flop della prima puntata

La sera del 13 settembre è andata in onda la prima puntata del Gf Vip 6. I primi concorrenti ad essere entrati nella Casa sono stati: Katia Ricciarelli, Manuel Bortuzzo, Francesca Cipriani, Manila Nazzaro, Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi, Amedeo Goria, le Princesses, Alex Belli e Aldo Montano.

Nella prossima puntata, questo venerdì, entreranno gli altri concorrenti. Questa prima puntata è stata tranquilla, i concorrenti hanno preso confidenza con la casa e con i colleghi. Solo un piccolo screzio tra Soleil Sorge e Roberta Fico che però promette bene per le future puntate, in particolare dopo che Soleil ha nominato Roberta le due si sono lanciate delle frecciatine. Sorge, nascondendosi dietro al suo essere bilingue, ha esclamato "Bye bi*ch", cioè "ciao st*onza", che ha irritato non poco Raffaella.

Signorini, Cipriani e l'altalena: flop

Alfonso Signorini conquista il primo flop della serata. Assolutamente ingiusto il modo in cui ha trattato Francesca Cipriani. Che si sia trattato di un teatrino concordato o di una sorpresa, poco importa perchè non si può scherzare sulle paure altrui solo perché la persona dall'altra parte è sempre disponibile a giocare ed è pacifica. Nonostante Francesca abbia più volte affermato di soffrire di vertigini Alfonso ha insistito per farla salire su una altalena che si poteva alzare e abbassare. Signorini, non contento, ha fatto rimanere sospesa per aria Francesca per circa un'ora, facendola entrare nella casa a quasi fine programma.

Un siparietto per nulla divertente se non per qualche acuto della concorrente.