Gf Vip, Giulia Salemi e la love story con Pretelli: "Sto seguendo il mio istinto"

Potrebbe nascere davvero l'amore nella casa del Gf Vip? Le prossime settimane saranno fondamentali per capire cosa succederà tra Salemi e Pretelli

Sarà questa la volta buona per Pierpaolo Pretelli, tra lui e Giulia Salemi si sta creando un legame sempre più forte. L'uscita della Gregoraci ha dato modo a Pierpaolo di "liberarsi" e così dopo il video mostrato da Alfonso sui baci sotto il vischio (e non solo) Giulia Salemi ha confessato di sentirsi libera e "di fare ciò che si sente".

Pretelli è anche colpevole di aver spostato la foto di lui e Elisabetta dalla camera e alla domanda della showgirl: "Pierpaolo hai tolto la nostra foto?". Il gieffino ha risposto: "Siamo stati invasi con l'arrivo di Mario e Andrea e c'era poco spazio. E grazie per l'aereo", ma Elisabetta ha subito replicato: "Non ero io, Greg non era la mia firma".

"Se a me piace una persona, mi piace. Io ho dei modi di fare che sono quelli, non posso cambiare da persona a persona. Con Elisabetta ho vissuto una bella amicizia e infatti il quadro me lo porterò a casa, è un bel ricordo" ha commentato Pretelli rispondendo a Elisabetta e a chi ha affermato che "alcuni passaggi siano un copia e incolla".

Giulia Salemi e l'avvicinamento a Pierpaolo Pretelli

"Il freno a mano lo avevo tirato dieci giorni fa, ma sono giorni che mi sto lasciando andare. Caratterialmente devo dire che è da tanto tempo che non mi trovavo così bene con il sesso maschile. Fisicamente è bono - ha chiarito Salemi -. Sono entrata dicendo che non volevo legami e che avrei pensato solo al mio percorso, ma sto seguendo il mio istinto".

Dayane Mello contro la nuova relazione

In una clip, la produzione ha mostrato il pensiero di Dayane Mello nel quale sosteneva di essere stufa delle "amicizie speciali" di Pretelli: "L'amore non è una fiction, l'amore va vissuto. Questo è un film già visto. Ricominciamo con gli amici speciali? Che noia".