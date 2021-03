Gf Vip, nuovo scherzo a Signorini: in studio la mucca "Gina", Alfonso terrorizzato scappa

Altro giro altra corsa per Alfonso Signorini che ha dovuto affrontare un'altra sua fobia. Dopo lo scherzo che ha sconvolto il conduttore la scorsa settimana, quando Malgiogio e la Gregoraci posizionarono un topo vicino ai suoi piedi, questa sera, durante la finalissima, ha incontrato da vicino Gina: la mucca.

La mucca, con tanto di balle di fieno, è stata portata nel retro dello studio sempre da Elisabetta e Malgioglio che hanno condotto il conduttore dietro le quinte. "Alfonso ha il terrore dei topi e delle mucche" ha ricordato Malgioglio divertito, mentre il Signorini si è messo a correre ed ha aggiunto "la mucca ha firmato il contratto, è una nuova concorrente".

La produzione ha mandato la pubblicità in quanto il conduttore aveva abbandonato il palco, appena tornati in onda Signorini ha voluto precisare: "Immagino che la gente creda che sia tutto finto, io non sto fingendo ho paura davvero!".

Lo scherzo del topo

Alfonso Signorini, la scorsa settimana, è stato preso di mira da Malgioglio, Gregoraci e Contessa. Alle spalle del conduttore, i tre hanno posizionato un topo finto che ha fatto urlare e correre a gambe levate Alfonso.

In preda al panico Signorini ha più volrte chiesto alla produzione di mandare la pubblicità e si è anche lasciato scappare due volte un vaffanc*lo indirizzato a Malgioglio. A dare il tocco il classe che mancava alla scena ilare ci ha pensato Pupo: "Ma è un topo o una t*pa?".