Sonia Bruganelli e la stoccata a Giulia Salemi: "Punta sul fisico"

Ormai è noto che tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli non scorra buon sangue. La producer televisiva non perde diretta per mandare frecciatine e stoccate all’opinionista social, entrata a partire da questo anno nel cast del reality. Anche nella puntata di stasera sono volate scintille tra le due commentatrici del programma, con la moglie di Paolo Bonolis che ha rivolto un commento al vetriolo alla ragazza.

L’origine della diatriba

La faida tra le due donne è iniziata nella scorsa puntata quando Signorini ha chiesto all’influencer perché stesse sempre con le gambe accavallate, la Salemi contestò che lo faceva per evitare incidenti hot. A quel punto è intervenuta la Bruganelli, che ha invitato la Salemi a vestirsi di più.

La battuta di Sonia Bruganelli

Detto fatto, in quest’ultima diretta ha smesso i suoi abitini succinti sfoggiando una pratica tuta. Il presentatore invita la ragazza a fare un defilée per il pubblico e le chiede il motivo dell’outfit particolare. “Ho raccolto il consiglio di Sonia”, replica sottilmente Giulia. La Bruganelli non prende bene la battutina della ragazza: “Intanto sta comoda io invece mi sono vestita da Giulia Salemi attillata. Ho creato un po’ di sano nonnismo”, tenta di spiegare.

Nel battibecco interviene Alfonso Signorini che getta benzina sul fuoco, tirando in ballo una precedente battuta della Salemi sull’esperienza dell’opinionista. “Tu però l’esperienza di Sonia non puoi vestirla”, asserisce il conduttore. “Con gli anni la potrò acquisire”, replica sicura la persiana. Un argomento che sembra ancora scottare alla Bruganelli, che contesta così alla ragazza: “Io punterei ancora sul fisico”. La Salemi non sembra prendersela e la prende a ridere: “Alfonso mi hai chiamata per il fisico?”, domanda la giovane al padrone di casa del reality. “No ti ho chiamata per l’intelligenza”, conclude il presentatore.