Gf Vip, Sonia Bruganeli difende Tommaso Eletti: "È colpa di Valentina, doveva portarti dallo psicologo"

Tommaso Eletti sembra essere una scommessa per Alfonso Signorini. Il conduttore infatti ha preso molto sul serio il compito del Gf, cioè quello di far cambaire idea al grande pubblico sull'ex concorrente di Temptation Island. Per il momento l'obiettivo è lontano, ma questa sera ha voluto che Tommaso lanciasse un messaggio alla sua ex Valentina Nulli.

Gf Vip: Sonia Bruganelli contro Valentina Nulli

Tommaso ha ringraziato Valentina per averlo supportato e avergli permesso di prendere la maturità: "Non mi scorderò mai quanto mi hai aiutato, quanto mi hai fatto crescere, mi hai anche aiutato a prendere la maturità. Ti vorrò per sempre un bene infinito".

Dallo studio, Sonia Bruganelli, una delle opinioniste, ha voluto dire la sua su Tommaso: "Secondo me non solo stai cambiando, ma credo che tutto quello che hai vissuto non sia stata neanche tutta colpa tua, perché una donna di 40 anni avrebbe dovuto rendersi conto, secondo me, anche del pericolo che potevi trovare in una situazione come quella del reality che hai vissuto. Per cui forse avrebbe dovuto tutelarti un po’ di più, magari facendoti aiutare da uno psicologo, ma non certo in un reality dove tu hai potuto solo dare il peggio di te.

Tommaso era d'accordo con Bruganelli: "Non potevo risolvere il mio problema lì dentro". Se non poteva risolverlo a Temptation Island, come pensa di farlo al Gf Vip?