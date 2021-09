Elisabetta Villaggio racconta papà Paolo: "Se piangevo le lacrime me le asciugavo da sola"

"Papà era una persona molto libera", così Elisabetta, figlia di Paolo Villaggio, descrive suo padre a Oggi è un altro giorno. Nel suo libro (Fantozzi dietro le quinte. Oltre la maschera la vita vera di Paolo Villaggio) fa un ritratto fedele del padre e nel programma di Serena Bortone ne ha dato qualche pennellata: "Mi ha insegnato ad essere libera ma mi ha insegnato anche il rigore e l'onestà - ha spiegato - Devo dire che se piangevo le lacrime me le asciugavo da sola. Se avevo un problema non parlavo con i miei genitori".

Avere un padre così 'ingombrante' non è stato facile per Elisabetta, che se deve ricordare i momenti più belli trascorsi insieme non ha dubbi. I loro viaggi all'estero: "In quei casi era uno sconosciuto. Ero felice di avere vicino solo mio papà e non il solito fiume di gente". Paolo Villaggio, per sua stessa ammissione, fu spesso un padre assente e lo conferma anche sua figlia, che però non gli ha mai portato rancore e lo ha sempre capito e giustificato.

L'ansia e il rapporto con il cibo

Il racconto che Eleonora Villaggio fa dell'attore genovese, scomparso nel 2017, è molto intimo: "Non era molto manuale, a volte faceva pasticci. Rompeva cose e noi lo prendevamo in giro paragonandolo al suo personaggio". Infine un altro retroscena: "Era ansiolitico. Inizialmente non era felice del lavoro che faceva, faceva l'impiegato. Quando ha iniziato a recitare non era riconosciuto dalla critica ufficiale e sfogava queste ansie e questo malessere nel cibo".