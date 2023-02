Sì, ci è piaciuto il nuovo film di e con Fabio Volo su Prime Video

Volo e Puccini in "Una gran voglia di vivere"

Domenica 5 febbraio è uscito Una gran voglia di vivere, film diretto da Michela Andreozzi, liberamente tratto dall'omonimo romanzo, pubblicato in Italia nel 2019 da Mondadori e scritto da Fabio Volo, che del film è protagonista insieme a Vittoria Puccini.

Per anni Fabio Volo è stato forse il personaggio più divisivo dello spettacolo italiano, forse oggi soppiantato da Fedez. Fabio Volo è stato sovente oggetto di critiche, in particolare, per i libri che ha scritto e per i film in cui ha recitato, che siano tratti o meno da suoi romanzi.

Ecco, prima di addentrarci in questa recensione, e prima di riportare la trama del film e spiegarne i motivi di interesse, è bene precisare una cosa: chi scrive questo articolo ha da sempre un'istintiva simpatia per Fabio Volo, soprattutto per la sua versione speaker radiofonico, quindi se cercate una stroncatura di Una gran voglia di vivere è probabile che restiate delusi. Fatta questa precisazione, andiamo avanti.

Di cosa parla "Una gran voglia di vivere"

Il film inizia in un locale all'aperto, con Marco (Fabio Volo) e Anna (Vittoria Puccini) che si conoscono mentre ballano sulle note di Che coss'è l'amor di Vinicio Capossela.

Basta un incrocio di sguardi, e i due si innamorano. Un bacio tira l'altro, i due si mettono insieme e mettono su casa (lui è ingegnere, lei architetta, quindi è facile) e famiglia, e così nasce Tommaso.

Gli anni passano, Tommaso cresce e i genitori invecchiano, incrociando sul loro cammino un classico problema di quando si invecchia: la spensieratezza finisce, il lavoro e gli impegni non lasciano tregua, e ci si interroga sul senso della propria vita e delle proprie relazioni.

All'orizzonte si profila quindi una crisi tra Anna e Marco (spoiler: sì, sono consapevoli della canzone di Lucio Dalla). Ma si profila anche un viaggio a lungo promesso a Tommaso, e chissà quali sorprese riserverà questo viaggio: ovviamente non ve le riveliamo, ma qui sotto potete guardare il trailer del film.

Perché vedere "Una gran voglia di vivere"

Questo film non vincerà un Oscar, questo è sicuro, e molto probabilmente neanche un David. Se siete cinefili o raffinati amanti della Settima Arte è probabile che questo film non vi interessi. Eppure a noi è piaciuto.

Ci è piaciuto perché, al di là di certi difetti, Una gran voglia di vivere è un film intimo, semplice ma capace di ingenerare una riflessione, insomma di immedesimarci nei personaggi e di capirne sogni, delusioni, frustrazione e illusioni.

Anche quando sembra prendere la "via più facile", la storia sorprende con svolte inaspettate, che danno profondità alla storia stessa e ai personaggi che la animano.

Una commedia romantica, che pure in sé contiene alcune note drammatiche in un modo autentico e mai urlato. E poi bisogna dirlo, Fabio Volo porta a casa bene quello che è il suo ruolo, suo in vari sensi: perché lo interpreta, ma anche perché lo ha scritto e, come ormai noto, perché in un qualche modo lo ha vissuto e lo vive.

Inoltre, ci sia permessa una nota di grande apprezzamento per Vittoria Puccini, straordinaria nella parte di una donna che racchiude in sé un mondo di sensualità e maternità, di determinazione e di dolcezza.

E quindi, alla fine, il discorso si riduce a questo: se proprio non sopportate Fabio Volo, per qualunque motivo, fate bene a evitare questo film. Ma se, come si suol dire, non avete nulla in contrario, sappiate che vi può offrire un'ora e mezzo di piacevole televisione. Casomai (per citare un altro film con Fabio Volo) non vogliate vedere Sanremo, per esempio...

Voto: 7