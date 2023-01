Che tempo che fa: Fabio Volo e Vittoria Puccini presentano “Una gran voglia di Vivere”

Nel corso della puntata di sabato 22 gennaio, Fabio Fazio ha accolto in studio Fabio Volo e Vittoria Puccini per raccontare il nuovo film, “Una gran voglia di vivere” del quale sono i protagonisti e che sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video dal 5 febbraio. I due ospiti sono stati accolti dal padrone di casa che ringrazia entrambi e li omaggia con una clip dedicata alle loro carriere. Nel corso della puntata i due attori hanno svelato il loro primo lavoro assieme, tratto da un romanzo dello stesso Volo.

Fabio Volo scrittore e attore

“E’ più bello il libro o il film” chiede Fazio a Volo, il quale ha risposto affermando che, ovviamente, il libro è piacevole in quanto scritto da lui ma che ha apprezzato notevolmente il lavoro della regista Michela Andreozzi che è riuscita a dare un suo tocco alla storia senza stravolgerla. I due protagonisti hanno raccontano la trama del film, che prende spunto dal titolo e narra le vicende di una coppia che paventa una crisi imminente e cerca di risolverla in tempo.

Una gran voglia di vivere: la trama del film

E’ una storia dolce-amara che racconta il dissolversi di un amore prosegue il conduttore rivolgendosi a entrambi:

“Si a volte le storie finiscono non solo perché succede qualcosa, ma perché la routine fa il suo corso” commenta Volo.

Prosegue Vittoria spiegando che la coppia protagonista può essere l’esempio di molte realtà, dove uno dei due riscopre la grande voglia di vivere e di conseguenza l’altra deve stare al suo passo per non compromettere la relazione stessa, conclude poi sostenendo che come nella storia presentata, anche nella realtà uomo e donna hanno due modi diversi di accorgersi dei problemi; infatti, se gli uomini restano più passivi, le donne fiutano in anticipo le problematiche e cercano di risolverle. Dopo aver mostrato delle clip in anteprima del film, Fazio saluta i due ospiti invitandoli a tornare presto ed omaggia con un mazzo di fiori Vittoria Puccini.

Chi è Fabio Volo

Fabio Bonetti, in arte Volo, è un tuttofare del mondo dell’intrattenimento, infatti, è stato capace di ritagliarsi ruoli importanti da conduttore radiofonico e televisivo, portando avanti la carriera di scrittore, attore e regista. Classe 1972, ha iniziato come presentatore Tv su Mtv, passando da inviato alle “Iene” in onda su Italia uno, è sulla cresta dell’onda da parecchi anni, riuscendosi ad affermare nei vari settori da oltre 20 anni.

I libri di Fabio Volo

Ad oggi lo scrittore Bresciano ha pubblicato un totale di 12 libri, riscuotendo tanto consenso fra i suoi lettori. Tra i suoi romanzi spicca l’opera di esordio “Esco a fare due passi” del 2001 dove racconta la storia di Nico, giovane dj radiofonico. Altri successi sono stati sicuramente: “Un posto nel mondo” del 2006 dove racconta il suo punto di vista sull’amore, amiciza e ricerca della felicità e “Una vita nuova” del 2021 in cui racconta la vita di Marco e di come affronta le difficoltà della sua vita tra tragedie e colpi di scena.

I film di Fabio Volo

Il conduttore del “volo del mattino” di radio Dj ha partecipato come attore in un totale di 14 film dall’esordio in “Casomai” di Alessandro D’Alatri nel 2002 fino ai giorni nostri. Tra i lungometraggi più popolari troviamo: “Manuale d’amore 2” di Giovanni Veronesi del 2007, “Il giorno in più” del 2011 tratto dal suo omonimo romanzo per la regia di Massimo Venier e di recente produzione “Genitori vs Influencer” del 2021 girato da Michela Andreozzi.

La filmografia di Vittoria Puccini

Vittoria Puccini è un’attrice molto nota e conosciuta dal piccolo e grande schermo italiano.

Inizia per caso nel 1999 facendo un provino senza aspettative per il film “Tutto l’amore che c’è” di Sergio Rubini, il quale inaspettatamente la scrittura e le dà il via in quella che sarebbe diventata la sua carriera. Con gli anni diventa protagonista anche al cinema lavorando con registi del calibro di Gabriele Muccino con il quale partecipa a “Baciami ancora” del 2010 nel sequel dell’”Ultimo bacio” e Ferzan Ozpetek che la scrittura per “Magnifica presenza” nel 2012.

Le serie tv con Vittoria Puccini

Dopo quell’esperienza positiva Vittoria decide di trasferirsi a Roma per studiare recitazione e nel 2003 viene ingaggiata come attrice principale della serie tv “Elisa di Rivombrosa” per la regia di Cinza TH Torrini, film tv che la consacrerà facendola conoscere al grande pubblico. Con gli anni diventa protagonista anche al cinema lavorando con molti importanti registi italiani.