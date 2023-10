Cambia sesso ma dopo 4 anni "Dio le chiede" di tornare donna, ora è una madre

Aveva cambiato sesso prendendo testosterone per diventare uomo e iniziando a frequentare delle donne, ma poi a sentito "la chiamata di Dio", e dopo quattro anni ha deciso di tornare al suo sesso biologico e diventare madre. La statunitense Maddy Edwards, di 25 anni, di Lawton in Oklahoma, ha raccontato di aver saputo di essere "diversa" fin dall'età di cinque anni e di aver pregato per svegliarsi come un ragazzo, sentendosi più a suo agio nell'abbigliamento maschile. Essendo cresciuta in una famiglia cristiana tradizionale, solo dopo aver compiuto 14 anni ha sentito il termine "transgender" e dopo essersi informata ha aperto un account segreto sui social media con il nome di "Rider", infilando i suoi lunghi capelli in un berretto e usando l'hashtag "transman" per condividere le foto.

Come racconta il Daily Mail, all'età di 19 anni ha tagliato i capelli, ha iniziato a prendere il testosterone e si è fatta chiamare Matthew, mettendo fine al rapporto che aveva con i suoi genitori religiosi. Tre anni dopo era fidanzato con una donna e aveva intenzione di effettuare la transizione medica, progettando di sottoporsi a un intervento chirurgico per rimuovere i seni. Ma a 23 anni sostiene di aver sentito la voce di Dio che le diceva che l'avrebbe amata "solo se avesse smesso di scappare da lui". Matthew aveva iniziato un nuovo lavoro e poiché non aveva con sé le cuffie per ascoltare la musica come al solito, ha scelto di pregare.

"In quel momento mi si sono aperti gli occhi", ha detto sostenendo che è stato in quel momento che avrebbe sentito la chiamata divina, e così appena una settimana dopo l'accaduto, ha rotto con il suo fidanzato, con cui aveva intenzione di comprare una casa, ed è tornata a essere una ragazza. Nonostante non si fosse mai accettata come donna, Maddy ha imparato ad accettarsi "nel modo in cui Dio l'ha creata", ha detto. "Quando ho sperimentato l'amore di Dio per me, questo si è riversato nell'amore per me stessa. Sono stata in grado di accettarmi esattamente nel modo in cui mi ha creato come femmina", ha detto.

