Il Paese dove tutti diventano più giovani di un anno per legge

Ringiovanire improvvisamente. Un sogno per molti, che adesso diventa realtà. Nessuna chirurgia miracolosa ma una "macchina del tempo" imposta per legge. Da oggi tutti i sudcoreani sono più giovani di un anno.

Il Paese ha cambiato il tradizionale sistema di conteggio dell'età e lo ha sostituito con quello vigente a livello internazionale. Con l'impopolare sistema precedente, i cittadini sudcoreani avevano già al momento della nascita un anno, al quale si andavano via via aggiungendo i successivi. Da adesso invece l'età viene calcolata come nel resto del mondo, a zero anni alla nascita.

Il cambio anagrafico avrà conseguenze su questioni amministrative e civili, inclusi i contratti e gli altri documenti ufficiali. "Prevediamo che le controversie legali, i reclami e la confusione sociale che sono stati causati su come calcolare l'età saranno notevolmente ridotti", ha detto il ministro della Legislazione del governo Lee Wan-kyu citatdo dal Korea Times.

Secondo un sondaggio del governo condotto nel settembre 2022 e riportato dal quotidiano, l'86% dei coreani ha affermato che avrebbe utilizzato l'età internazionale nella vita di tutti i giorni quando le nuove leggi sarebbero entrate in vigore.

