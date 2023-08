Donald Trump è stato incriminato per l'assalto al Congresso: rischia 55 anni di carcere

Donald Trump è stato incriminato per la terza volta. Se condannato, rischia un massimo di 55 anni di reclusione. Dopo le accuse per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels e i documenti riservati nella sua residenza in Florida, a Mar-a-Lago, il tycoon è stato incriminato da un gran giurì federale per l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Nei confronti di Trump sono stati mossi quattro capi di accusa: cospirazione per frodare gli Stati Uniti, associazione a delinquere per ostacolare un procedimento ufficiale, ostacolo e tentativo di ostacolare un procedimento ufficiale, cospirazione contro i diritti civili dei cittadini statunitensi per invertire i risultati elettorali negli stati. Nell'atto sono citati anche altri sei coimputati.

L'incriminazione per l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio, così come le altre due e le eventuali condanne, non lo escludono tuttavia dalla possibilità di correre per la Casa Bianca nel 2024. L'ex presidente degli Stati Uniti è stato convocato per comparire davanti a un giudice a Washington giovedì 3 agosto, secondo il dipartimento di giustizia. Trump farà la sua prima apparizione davanti al giudice magistrato Moxila A. Upadhyaya, che martedì ha ricevuto l'accusa contro di lui durante un'udienza affollata presso il tribunale federale.

Poco prima della notizia, lo stesso Trump aveva dichiarato di aver sentito che "il pazzo Jack Smith, per interferire nelle elezioni, emetterà un'altra falsa incriminazione nei miei confronti. Vogliono un'altra falsa incriminazione contro di me il giorno dopo che lo scandalo di Joe Biden, uno dei maggiori della storia americana, è esploso in Congresso. Un Paese in declino". Lo ha scritto Trump sul suo social Truth, riferendosi alla testimonianza di un ex socio di Hunter Biden, il figlio del presidente, alla Camera. "Un'incriminaizone è stata presentata nei confronti di Donald Trump", ha sottolineato il procuratore speciale Jack Smith, definendo "eroi" gli agenti che hanno difeso Capitol Hill il 6 gennaio 2021. "Cercheremo un processo rapido", ha aggiunto. "L'attacco del 6 gennaio è stato un assalto senza precedenti" incoraggiato dalle "bugie" di Trump, ha affermato Smith.

A seguito dell'incriminazione, Trump ha commentato la notizia sulla sua piattaforma social Truth, parlando di "interferenza elettorale" e "caccia alle streghe". La dichiarazione è contenuta in un documento della campagna Trump "Make America Great Again". "L'illegalità di queste persecuzioni del presidente Trump e dei suoi sostenitori - si legge - è una reminiscenza della Germania nazista degli anni '30 e dell'ex Unione Sovietica, e di altri regimi dittatoriali e autoritari". "Il presidente Trump - continua la dichiarazione - ha sempre rispettato la legge e la Costituzione, assistito da molti avvocati di grande esperienza". "Tre anni fa - aggiunge - avevamo confini sicuri, indipendenza energetica, niente inflazione e una grande economia. Oggi siamo una nazione in declino. Il presidente Trump non si farà scoraggiare da questa vergognosa e senza precedenti persecuzione politica".

Poi in un messaggio video ha rilanciato: "Nel 2024 vinceremo la Casa Bianca e renderemo l'America ancora grande. Non ho dubbi su questo. Mi attaccano da sinistra e da destra, i marxisti, i comunisti e i fascisti, ma noi non solo sopravviveremo, saremo più forti che mai. Abbiamo vinto nel 2016, abbiamo avuto un'elezione truccata nel 2020 e vinceremo nel 2024".

