Donna incinta aggredita a coltellate, parte la caccia all'uomo

Una donna è stata aggredita da un uomo che l'ha accoltellata più volte prima di scappare. La donna, una 29enne secondo diversi testimoni in avanzato stato di gravidanza, è stata portata immediatamente in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto ad Aberfan, un ex villaggio di minatori in Galles, nel Regno Unito. La polizia sta cercando l'assalitore e per sicurezza diverse scuole della zona sono state messe in lockdown, per tenere i bambini al sicuro.

"Le scuole locali hanno attivato i loro protocolli di chiusura per mantenere gli alunni al sicuro mentre l'incidente è in corso. Continuiamo a chiedere alle persone di evitare l'area in modo da poter gestire efficacemente l'incidente. La donna è stata portata in ospedale con ferite che al momento non sono ritenute pericolose per la vita", hanno scritto le forze dell'ordine in una nota. Gareth Jones, un residente della zona, ha detto al Guardian che la donna "non era qui da molto tempo ed era in avanzato stato di gravidanza. Stava portando il figlio in una delle scuole locali quando quest'uomo è sbucato dal nulla".

Un'ambulanza aerea è atterrata vicino al luogo dell'assalto per portare il più velocemente possibile la vittima all'ospedale universitario del Galles a Cardiff. Jones, 64 anni, ha detto: "Un altro elicottero della polizia si è librato sopra il villaggio e la strada è stata isolata. Si possono vedere i cuscini e le coperte che la gente ha dato alla donna per farla stare comoda fino all'arrivo dell'ambulanza".

"Ho sentito le urla, all'inizio ho pensato che fossero bambini che giocavano, poi ho guardato fuori dalla finestra. Molte persone hanno cercato di aiutare, molte persone sono uscite per strada. È abbastanza scioccante, spero solo che stia bene. Non la conoscevo, si era trasferita qui di recente", ha raccontato un altro testimone alla Bbc. L'attacco è avvenuto a mezzo miglio dalla scena del disastro di Aberfan del 1966, in cui 116 bambini e 28 adulti rimasero uccisi quando una frana si abbatté sulla scuola del villaggio.