Fuga di gas in cabina e malore per pilota e copilota, terrore in volo

Una fuga di un gas in cabina ha quasi portato a una tragedia in un volo che ha rischiato di precipitare. Due piloti si sono sentiti male, e per poco non sono svenuti entrambi, e hanno dovuto mettere in atto un complicatissimo atterraggio d'emergenza in condizioni fisiche difficilissime. È accaduto a un capitano e un copilota della British Airways che sono stati trasportati d'urgenza in ospedale dopo aver respirato un "cattivo odore" ed essersi sentiti male nella cabina di pilotaggio durante un volo per Londra. Il capitano e il primo ufficiale sono stati costretti a indossare le maschere d'ossigeno dopo aver segnalato il cattivo odore, mentre si trovavano a 30mila piedi di altezza, ieri mattina.

Dopo essersi messo in contatto con i servizi di emergenza a terra, l'aereo è atterrato all'aeroporto di Heathrow, dopo essere decollato da Newcastle. Per i passeggeri per fortuna nessun problema se non un forte spavento. I due sono stati trasportati d'urgenza in ospedale dopo essersi "accasciati", e si pensa siano stati esposti a sostanze chimiche tossiche. Le ambulanze e i vigili del fuoco si sono recati al Crew Report Centre della BA, dove i due piloti sono stati inizialmente valutati dopo aver subito "l'inalazione di fumo" nel drammatico incidente in cabina di pilotaggio.

Come racconta il Daily Mail non è la prima volta che succede un episodio del genere. Il 9 ottobre, i passeggeri della British Airways in arrivo da Barcellona si sono ammalati mentre l'equipaggio di cabina indossava tute chimiche ed è stato "trattenuto" sull'aereo per quasi due ore "traumatiche", nonostante i timori di "fumi" tossici che all'interno dell'aereo. Nel giugno di quest'anno, un volo Boeing 777 da New York a Londra ha dovuto essere cancellato dopo che i passeggeri e l'equipaggio si sono allarmati per un odore pungente. Centinaia di passeggeri erano ai loro posti sul volo 176 della BA quando il volo è stato drammaticamente deviato al Jfk. Un portavoce della Ba ha descritto l'incidente come un "problema tecnico".

