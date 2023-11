Scompare nel nulla: dopo un anno la trovano morta nel frigo del fidanzato

Il corpo senza vita di Heather Schwab, una donna statunitense di 35 anni scomparsa nel nulla da oltre un anno, è stato rinvenuto nel frigorifero dell'abitazione del fidanzato, il 41enne Chad Christopher Stevens, cittadina di McKinney, in Texas (Stati Uniti). Come riportano i media statunitensi, la svolta nel caso è arrivato nei giorni scorsi, quando la polizia ha deciso di perquisire la casa dell'uomo, arrestato domenica con l'accusa di manomissione di prove e vilipendio di cadavere

La scomparsa delle 35enne era stata denunciata nel giugno dello scorso anno dalla madre, che aveva raccontato alla polizia di non sentire la figlia da oltre un anno. La polizia ha così avviato le indagini, appurando che la donna era effettivamente sparita nel nulla e che il fidanzato non ne aveva denunciato la sparizione.

Domenica 12 novembre, quando gli agenti sono entrati nell'abitazione dell'uomo, hanno trovato un frigorifero avvolto da una grande quantità di pellicola trasparente. Al suo interno la macabra scoperta: il corpo di Heather in avanzato stato di decomposizione. Proprio per questo motivo, saranno necessari esami approfonditi sul cadavere per stabilire l'esatta causa del decesso e procedere eventualmente con l'accusa di omicidio nei confronti del 41enne.

Interrogato dagli inquirenti, in un primo momento l'uomo ha negato tutto, poi ha cambiato versione, raccontando che la fidanzata era morta in casa il 26 luglio del 2022 e che aveva deciso di nascondere il cadavere perché non sapeva cosa fare con il corpo e aveva paura di cosa sarebbe successo dopo la sua morte. Stevens ha anche ammesso agli investigatori di aver "minacciato di morte" Heather in diverse occasioni e di temere di essere accusato di omicidio. La famiglia di Heather, anche in virtù degli episodi di violenza avvenuti in passato, è convinta che sia stata uccisa, ma soltanto le analisi sul cadavere previsti nei prossimi giorni potranno confermare o smentire questa ipotesi.

