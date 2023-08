Condominio a fuoco, incendio devastante: più di 60 morti e decine di feriti

Il bilancio è destinato ad aggravarsi con il passare delle ore. Più di 60 persone sono morte e più di 40 ferite in un incendio scoppiato in un condominio a Johannesburg, in Sudafrica. Le autorità affermano che non è chiaro cosa abbia scatenato l'incendio che ha divorato l'edificio di cinque piani. Le fiamme sono divampate intorno all'una e mezza di notte, sorprendendo probabilmente molti inquilini nel sonno.

I vigili del fuoco hanno evacuato l'edificio e le ricerche di superstiti e dei corpi senza vita continuano dopo lo spegnimento delle fiamme, un piano dopo l'altro. Nell'edificio, secondo le prime informazioni, vivevano soprattutto migranti provenienti da altri Stati africani. L'edificio si trova in una zona degradata di quello che era il quartiere degli affari del centro economico del Sudafrica, ed era un insediamento informale.

At least 63 confirmed dead in Johannesburg building fire; death toll expected to rise furtherpic.twitter.com/W0caFYIE0u — BNO News (@BNONews) August 31, 2023

The bodies from the hijacked building fire in Johannesburg CBD are stacking up. pic.twitter.com/H9bFZMKldP August 31, 2023

